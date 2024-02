Alexander Medina: "Debemos concentrarnos en ser consistentes y ser más eficaces"

Aunque todo parece indicar que habrá nueva fecha para el Granada - Valencia tras la solicitud de aplazamiento de los ches y la positiva de los rojiblancos, Alexander Medina salió a rueda de prensa a valorar el partido.

El técnico del Granada prefiere buscarle un lado positivo a la situación del equipo: "Una de las situaciones positivas, que no hay muchas para resaltar, es que el equipo se acostumbró a estar aquí y en las últimas fechas podemos tener más resiliencia que otros grupos que no lo estuvieron", explicó el charrúa, que ha rescatado como argumento el último descenso nazarí. "No estuvo en casi todo el curso ahí abajo", ha apuntado, convencido de que "cuando se acerque el final, puede ser un punto a favor". "Tenemos que hacer un partido completo mañana y lógicamente ganar", comentaba el técnico, aunque no se jugará el sábado a las 14:00 casi con total seguridad.

Sobre la duda de la participación de Bruno Méndez comentó que "ha intensificado su entrenamiento. Veremos a partir del último entrenamiento de hoy si puede entrar dentro de la convocatoria y si puede jugar. Queremos que esté pleno y con confianza para el partido de mañana", ha descrito el técnico uruguayo, quien arrancó su intervención con un mensaje dirigido a Valencia. "Quiero solidarizarme y mandar un mensaje de apoyo para las familias de las víctimas por ese accidente tan importante que sufrieron, mandar un apoyo y un saludo muy grande", lamentó el Cacique.

En relación con la situación actual del equipo granadino, el entrenador ha enfatizado que salir del descenso requiere mostrar juego, personalidad, determinación y recursos, buscando mantener una mayor regularidad en todos los partidos. "Considero que, sobre todo, nos está faltando eficacia, tanto en la portería contraria como en la nuestra. Recibimos menos oportunidades de gol, pero nuestros oponentes logran convertirlas. Por otro lado, generamos más ocasiones que el rival, pero no logramos capitalizarlas. Esa es la cuestión fundamental", explicó.

Aún no está claro cuál será el sistema que utilizará para enfrentar este compromiso, ni si Gonzalo Villar, quien fue sustituido antes del descanso contra el Almería, estará en el once inicial. "Gonzalo defendía por banda pero también actuaba como pivote en la salida 3-2. El equipo no se posicionó correctamente en el último partido y esto perjudicó al equipo, no solo a Gonzalo. Contra el Atlético de Madrid, desempeñó la misma función y funcionó bien. Cuando una de las piezas no encaja adecuadamente, el juego no fluye de la misma manera. Debido a algunos desajustes, especialmente en el posicionamiento inicial, no nos sentimos cómodos".

"Nos enfrentaremos a un equipo muy joven, la segunda plantilla más joven de LaLiga, con una gran energía e intensidad. Cuentan con jugadores de calidad. Nosotros debemos concentrarnos en nosotros mismos, en mantener una mayor consistencia a lo largo del partido, independientemente de lo que suceda en el terreno de juego. Debemos seguir nuestro plan y mantener la calma", describió el Cacique Medina sobre el Valencia. "Hemos planificado mucho durante la semana, especialmente en lo que respecta a nuestra estrategia ofensiva y la intensidad que debemos tener para enfrentarnos a este equipo tan enérgico".

Por último se dirigió a la afición con agradecimiento: "En el recibimiento, la afición, cada vez que nosotros jugamos de local, nos hace sentir el apoyo desde que llega el bus. Es de los momentos más agradables que pueden tener los futbolistas o nosotros, parte del cuerpo técnico de vivir esa situación. Somos unos privilegiados de poder compartir con nuestra afición esos momentos", concluyó el charrúa.