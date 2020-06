Antonio Fernández Monterrubio: "Vamos a tener unas pérdidas que oscilan entre los dos y tres millones"

El director general del Granada, Antonio Fernández Monterrubio, ha realizado un balance sobre la situación del club ahora que el fútbol va a regresar. La vuelta de la competición es una gran noticia para la entidad rojiblanca. Monterrubio ha cifrado entre los dos y tres millones de euros las pérdidas que ocasionará la crisis del coronavirus en esta campaña. El directivo temía una "sangría" económica si LaLiga Santander no se reanudaba. El director general ha asegurado que el ERTE no se aplicará y que los abogados del club trabajan para corregir que algunos empleados se viesen afectados. El mandatario también ha tocado temas deportivos como la no renovación de Vadillo, la continuidad de Soldado o la idea del Granada para mantener su base deportiva de cara al próximo curso.

"Desde un punto de vista económico el Granada CF va a tener unas pérdidas que van a oscilar entre los dos y tres millones", ha manifestado Monterrubio, que ha matizado que este es "el escenario menos malo". Monterrubio ha explicado que la entidad octogenaria calculaba unos 17 millones en pérdidas si la competición no se reanudaba, una posibilidad que el directivo califica como una "sangría". “No nos vamos a conformar. Vamos a intentar que no haya pérdidas en patrocinio, sino que haya aumento”, ha declarado Monterrubio, que espera mejorar las previsiones de posibles pérdidas de ingresos en un futuro tanto en patrocinios como venta de entradas, ya que el regreso del público parece que será antes de enero de 2021.

Sin ERTE

El director general granadinista ha hablado también sobre el ERTE solicitado y como se ha movido el club. “Dijimos que íbamos a presentar un ERTE en un momento de incertidumbre máxima en el que las posibilidades del regreso de la competición eran mínimas”, ha argumentado Monterrubio, que ha agregado que el Granada eligió "otra serie de medidas como reducción de salarios de jugadores de primera plantilla, cuerpo técnico y algunos directivos”.

La conclusión del Granada es que no compensa realizar el ERTE porque "el ahorro es pequeño". “Me reafirmo en que había que hacerlo, pero afortunadamente no lo necesitamos”, ha rematado Monterrubio. A pesar de las intenciones del club, algunos empleados se vieron afectados por el expediente, algo que ya se está corrigiendo. “Algunos empleados recibieron notificación del SEPE”, ha dicho el director general, que ha agregado que los abogados del club "están subsanando” dicha circunstancia.

La presencia de aficionados en Los Cármenes es otro frente que se ha abierto recientemente para el Granada. "Creo que hay que ser prudentes en este sentido. No creo que sea apropiado decir que estamos preparados para que el público vuelva a los estadios de forma inmediata”, ha manifestado Monterrubio. Las premisas del conjunto nazarí para la vuelta del público son la seguridad, un tiempo de adaptación y la equidad, pues no se considera justo que haya seguidores en unos estadios y en otros no. “Hemos hecho un protocolo bastante exhaustivo y ahora no vale adelantar por la izquierda”, ha concluido Monterrubio, que ha aclarado que el Granada trabaja ya en esta posibilidad para cuando sea realizable. Si la presencia de aficionados es factible en lo que resta de temporada, el directivo ha señalado que el Granada primará a sus abonados y que no habrá venta de entradas para quien no lo sea debido a las restricciones de aforo.

Abonados

La compensación a los abonados es otra de las soluciones aplicadas por la entidad en la crisis del coronavirus. “La premisa fundamental que hemos intentado es que vamos a compensar a nuestros abonados por los partidos que no puedan disfrutar”, ha declarado Monterrubio, que razona que desde el club “somos sensibles con lo que está cayendo en la calle”. El representante ha reiterado que ve "poco factible" la opción de que haya público en alguno de los encuentros que resta. La devolución íntegra de la reclamación de todos los abonos sería de unos 1,3 millones según el director general nazarí, que no ha desvelado cual sería el "valor experiencial añadido" del que disfrutarían los abonados que renuncien a su compensación porque no hay nada cerrado aún.

Monterrubio ha comentado que “se está hablando desde LaLiga con los tenedores de los derechos audiovisuales”, algo que implica mucho dinero para todos los clubes. “Seguimos teniendo una alta preocupación por este tema porque es nuestra principal fuente de ingresos”, ha explicado el representante, que entiende que “no es una situación fácil porque no hay un solo interlocutor”. La entidad espera que en este apartado no haya problemas ni esta campaña ni la próxima. Monterrubio ha admitido que “ahora mismo no tenemos presupuesto para la próxima temporada”, aunque si sabe que la crisis del coronavirus va a tener "impacto" en la próxima campaña, pero no lo tendrá en el tope salarial marcado por LaLiga.

El mercado rojiblanco

El directivo se ha salido del papel de ingeniero económico para hablar también de temas deportivos. Ha agradecido a Álvaro Vadillo los servicios prestados y ha asegurado que el gaditano "lo va a dar todo en estos once partidos” antes de marcharse del club. Monterrubio ha hablado también sobre la renovación de Soldado, del que destaca "un carácter ganador que ayuda muchísimo”. “Él también está encantado de estar aquí”, ha agregado. El director general ha dado un adelanto de las intenciones del Granada en el próximo mercado. “Nuestra intención no es vender”, ha declarado Monterrubio, que ha dicho que cuando otro club pregunta por un futbolista granadinista la entidad se remite a su cláusula de rescisión. “Vamos a pelearlo”, ha expresado el director general, que sabe que los competidores del Granada en el mercado "también están tocados" debido al impacto de la crisis del coronavirus. La intención del Granada es seguir renovando su núcleo para mantener una base sólida.

“Seguimos trabajando en la misma línea que teníamos, pero no sabemos qué vamos a encontrarnos”, ha manifestado el directivo en referencia a la próxima ventana de fichajes. Monterrubio ha señalado que después de los once partidos de liga el club hará "una valoración completa" de la temporada para afrontar el mercado, el cual "está muy raro por esa incertidumbre que tenemos”. La rueda de prensa de Monterrubio ha dejado claro que los despachos del club han trabajado mucho en los últimos meses y que lo tendrán que seguir haciendo en los próximos para prevenir un futuro cambiante.