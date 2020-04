Antonio Puertas: "Granada me lo ha dado todo"

El jugador rojiblanco Antonio Puertas pasó por los medios del club granadinista para hablar sobre cómo lleva la cuarentena y repasar la trayectoria del equipo en el presente curso. El ‘10’ asegura que no dudo en renovar con el Granada por la buena situación que vive tanto a nivel deportivo como familiar en la ciudad. El atacante mandó un mensaje de ánimo a las familias afectadas por el coronavirus y contó algunas anécdotas del vestuario tras recibir algunas preguntas de compañeros y miembros del club.

“Estoy llevando la cuarentena lo mejor que se puede. Me gustaría mandar un mensaje a las familias que han perdido a alguien o a las que estén en el hospital”, manifestó el futbolista, que asegura que cuando la cuarentena pase se valorarán más cosas como “la salud” y “estar con la familia”. El almeriense afirma con positividad que “vamos a salir de esta todos juntos y ojalá volvamos a la normalidad lo antes posible”. El jugador declaró que está tratando de mejorar sus dotes en la cocina “mirando recetas en internet” con su mujer.

Puertas atesora el honor de haber marcado con la camiseta del Granada en todas las categorías en las que ha jugado, desde Primera Andaluza hasta la máxima categoría nacional. El atacante dijo que “es un orgullo” para él haber conseguido semejante registro. El mediapunta asegura que “aprender en los momentos difíciles” es lo que más le ha ayudado en su trayectoria como rojiblanco. “De todo se sale con trabajo, creyendo en ti mismo y en el equipo. Esa ha sido la clave de todos los años en el club. Siempre trabajando con alegría y con pensamientos positivos”, señaló Puertas, que sobre el verde acostumbra a utilizar esa filosofía.

"Cuando pase todo esto se valorarán más las pequeñas cosas como la salud o estar con la familia”

El pichichi granadinista de la pasada temporada afirma que “desde chico siempre he marcado bastantes goles”, aunque matiza que “todo depende de la confianza que tenga uno en sí mismo y la que te transmita el entrenador, eso es esencial para sacar todas tus virtudes a relucir.”. “Llevo dos años que me siento cómodo, contento y feliz”, asegura el jugador, que ganó protagonismo y rendimiento desde la llegada de Diego Martínez al banquillo de Los Cármenes.

Puertas sostiene que “lo primordial es encontrarte a gusto en un sitio”, algo de lo que él goza, pues señala que “Granada me lo ha dado todo”. “Aquí soy muy feliz. La ciudad me encanta y el club también. Mi familia está igual. Todas esas cosas han hecho que no tuviera que pensarme la renovación”, manifestó.

El jugador contó anécdotas con algunos compañeros que le enviaron preguntas, aunque buena parte de ellas eran jocosas. El futbolista califica la victoria en casa ante el Barcelona como su momento favorito del curso. Fue una gran victoria y nos dio mucha moral de cara a partidos posteriores ”, dijo Puertas, que confesó que German, su compañero de habitación en los desplazamientos, es sonámbulo, lo cual le ha costado algún susto.

Aquí soy muy feliz. La ciudad me encanta y el club también. No tuve que pensarme la renovación”

El ‘10’ mantiene una relación graciosa con Quini, que se jactó de una discusión del mediapunta con un taxista en un viaje personal a Madrid. “Me subí delante y el taxista me dijo que no necesita ningún acompañante”, dijo Puertas, que confesó que todo acabo con algunos insultos y él y su pareja bajándose del vehículo.

El atacante recordó también que cuando llegó al club descubrió junto a David Peláez, entrenador del filial en aquel momento, que tenía el peroné roto de su último partido con el Poli Ejido. “No podían escayolarme la pierna porque llevaba vaqueros y tuve que cambiarme los pantalones con David", confesó entre risas.

Por último, el almeriense reconoció que en ocasiones ha tenido despistes con las citaciones del cuerpo técnico, pero que desde que llegó Fede Vico al club ha sido el cordobés quien más descuidos tiene. El ‘14’ sostiene que Puertas es “el empanado” del vestuario. Ojalá ver pronto a este grupo donde mejor se llevan, sobre el verde.