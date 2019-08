Antonio Puertas: mismas ganas, menos acierto

Antonio Puertas afrontó de nuevo otro choque con buena actitud. El centrocampista volvió a mostrar anoche, en el primer partido de la temporada en Los Cármenes, las ganas y seguridad de un buen jugador de su posición. A pesar de eso, el almeriense no consiguió equilibrar el marcador que el Sevilla inauguró en el 7' de la segunda parte. No se cansó de intentarlo, pero nada pudo poner el 1-1 en el luminoso.

Puertas destacó en la primera jornada por su tremenda actuación y su gol, que definió el empate contra el Villarreal. El canterano siempre se muestra activo en ataque, pero su presencia fue, al igual que el resto de sus compañeros, un quiero y no puedo.

Esta vez, el almeriense casi consigue marcar el primer tanto del Granada contra el Sevilla, tras realizar un muy buen pase en el 40' que bien Soldado, Vico o Quini podrían haber saldado.

El '10' rojiblanco tiró a puerta tras una asistencia de Roberto Soldado, pero un defensa hispalense taponó el disparo.

Cierto es que el delantero no actuó con la misma intensidad que la semana pasada, pero pudo recuperar y avanzar sabiamente ante un Sevilla muy ordenado que destacó sobre todo a lo largo de la segunda parte.

Otra oportunidad que cayó en saco roto fue un disparo de Yan Eteki en la primera mitad del choque. Si hubiera llegado Puertas, probablemente se podría haber abierto la lata para los locales.

Sin duda, la polémica de la noche fue un posible penalti a favor del Granada que no se pitó. Carriço agarró de la camiseta a Puertas cuando éste se disponía a lanzar, pero el árbitro no vio un motivo suficiente y finalmente no lo decretó.