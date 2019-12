El filial necesita otra hazaña

El Recreativo Granada da hoy en el Nuevo Vivero su decimosexto paso en el Grupo IV de Segunda División B. El filial se enfrenta al Badajoz a partir de las 17:00 con la necesidad de acometer una hazaña aún mayor a la realizada hace unas semanas en el Nuevo Colombino. El cuadro extremeño marcha tercero en la tabla y llega a la cita con una racha de dos victorias. Los futbolistas de Tenorio deben mostrar su versión más seria en defensa para lograr sacar algo positivo del feudo pacense. El once del ‘Recre’ está condicionado por el estado de algunos futbolistas y la baja de Butzke por sanción.

El encuentro ante el Badajoz es un nuevo examen para el filial rojiblanco, que llega a tierras extremeñas tras el duro batacazo ante el Yeclano. El equipo necesita un partido en el que las cosas salgan de cara, pero nada es sencillo cuando se juega en el estadio del tercer clasificado del grupo. La puntería vuelve a ser la principal urgencia del bloque granadinista, que está obligado a tener eficacia de cara al gol si quiere sumar puntos a su casillero.

Un once con incógnitas

El once titular de David Tenorio vuelve a estar condicionado por el estado de algunos de sus futbolistas. El técnico reconoció el pasado fin de semana que jugadores como Mario Ruiz y Echu llevan semanas entre algodones para no terminar en la enfermería. Otros pupilos como Rubén Sánchez han vivido una situación similar en la presente temporada. El preparador puede repetir el mismo equipo titular que jugó ante el Yeclano, aunque la defensa puede sufrir modificaciones si el míster ubica a Pepe en el centro de la zaga junto a Montoro, pues Héctor no está en condiciones aún y no pudo entrar en la terna para estar en la convocatoria para el choque.

La medular formada por Yael e Isi demostró ante el Yeclano que es la fórmula que mejor ha funcionado hasta ahora, pues Sebban e Isma Ruiz no han tenido mejores prestaciones cuando han tenido la oportunidad de salir de inicio. Aranda, el jugador rojiblanco más en forma en los últimos partidos, es ahora mismo indiscutible, mientras que en banda derecha el estado de Mario Ruiz es la gran incógnita. La baja de Butzke por sanción deja a David Tenorio con menos opciones en su parcela ofensiva, pero si Echu o Mario están sanos merecen la titularidad tras su gran actuación ante el Yeclano tras salir desde el banquillo.

Mario Ruiz y Echu pueden ser titulares tras su gran actuación en el tramo final ante el Yeclano

La garra final mostrada el pasado domingo es algo que debe mostrar el Recreativo con más frecuencia, pues ganar un balón dividido en Segunda B requiere mucho esfuerzo. Sebban es otra opción si el entrenador granadinista quiere arropar más al equipo para resistir mejor los envites de un Badajoz que está obligado a tumbar en casa a un equipo que se encuentra en descenso.

Adelantarse en el electrónico es siempre idóneo, pero en partidos de este calibre es un factor excelente para jugar con el tiempo y encontrar espacios con el paso de los minutos. El filial está en una situación delicada, pero ha demostrado con creces que es capaz de dominar con balón a cualquier equipo de categoría, por lo que la personalidad de los pupilos rojiblancos es fundamental de nuevo.

Ganar en el Nuevo Vivero no es sencillo, pero nadie apostaba por el Recreativo en el Nuevo Colombino y consiguió cosechar un triunfo de prestigio. La realidad es que el equipo necesita sumar y toda oportunidad es más que buena.