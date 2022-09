Bodiger, jugador del Granada CF: "Vamos a Las Palmas con ilusión en busca de la victoria"

El centrocampista del Granada CF Yann Bodiger ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva del Granada para repasar la actualidad del equipo de cara al encuentro de este domingo en el que los rojiblancos se medirán a la UD Las Palmas, en el Gran Canaria.

El francés comenzó su comparecencia lanzando un aviso, pues "es una temporada muy larga y estamos trabajando con una plantilla bastante nueva. Creo que el camino que llevamos es bueno, tenemos las ideas claras con el míster y queremos seguir haciendo bien las cosas”, aseguró.

Bodiger ha estado de baja un par de jornadas debido a unas molestias, además de un virus que le dejó fuera ante el Racing de Santander. "Me encuentro bastante bien. Tuve un virus el día del Racing que me dejó tocado porque perdí peso, pero ya estoy mejor. A nivel personal estoy trabajando para acoplarme a mis compañeros, me siento bien con todos y espero que ellos también conmigo”.

El del domingo no es un partido cualquiera. El liderato en el encuentro que enfrenta a canarios y rojiblancos está en juego y es una de las primeras pruebas de fuego del Granada de Karanka, que quiere reponerse fuera de casa tras encajar un doloroso 4-0 en Eibar.

Sobre el rival del domingo, cree que “hace las cosas bien y cuenta con muy buena plantilla. Pero, vamos con ilusión en busca de la victoria porque tenemos nuestra fuerza. Pienso que será un buen partido y queremos cambiar las sensaciones fuera de casa”.

Ricard Sánchez y Myrto Uzuni, con sus selecciones

El joven lateral Ricard Sánchez y el atacante albanés Myrto Uzuni son bajas esta semana de entrenamientos del Granada y no participarán en el partido que los rojiblancos jugarán el domingo ante Las Palmas, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga SmartBank.

Ricard Sánchez ha sido convocado por primera vez con la selección española sub-21, por lo que no regresará hasta mediados de la próxima semana para unirse de nuevo a los entrenamientos de su equipo.

También se ha marchado con su selección, en este caso la absoluta de Albania, el delantero Myrto Uzuni, jugador más determinante del Granada en este comienzo de temporada.

Uzuni, titular hasta ahora en todos los partidos, ha marcado los seis últimos tantos del equipo andaluz y es, gracias a esas seis dianas, el máximo goleador de LaLiga SmartBank.

Las bajas de Ricard Sánchez y Myrto Uzuni causarán que el rompecabezas de Karanka sea mayor; en parte también por los lesionados.

"No pasa nada", quita hierro al asunto Bodiger. "Tenemos una plantilla muy amplia para poder alinear un once muy competitivo. Los que salgan competirán al máximo, así que estamos tranquilos".

"Lo que estamos haciendo es pensar partido tras partido. Ahora mismo, solo cuenta Las Palmas.", señaló. "Tenemos ya una base en la que se ve que el equipo compite bien. Segunda es una liga muy complicada y cualquier rival puede ganar".

"Ningún partido será fácil y habrá que disputarlo hasta el último minuto. Es normal que estemos en construcción, pero cada día nos sentimos más cómodos y nos escuchamos más”, sentenció.