Borja Lasso, ilusión con espera

Que el Granada CF empiece a moverse en el mercado parece ser cuestión de días. Antonio Cordón y su equipo -cabezas visibles del entramado Hope- llevan semanas trabajando en la planificación deportiva de lo que será el nuevo proyecto rojiblanco, pese a que aún deben recibir la confirmación del tope salarial por parte de la Liga.

Uno de los nombres que ya ha saltado a las informaciones futbolísticas ha sido el de Borja Lasso, centrocampista de la cantera sevillista de 24 años, ligado a Diego Martínez las últimas tres temporadas, al haberlo dirigido en sus últimas aventuras en la categoría de plata. Lasso ha pasado por las manos del entrenador gallego desde su llegada al banquillo sevillista en Segunda División B, aunque su mejor versión la dio hace dos campañas en la Liga 1|2|3, con lo que se ganó un dorsal del primer equipo de Nervión en la 17/18, previa renovación hasta 2019 y cláusula de 20 millones de euros. La pasada temporada la finalizó en Osasuna, después de que el nuevo míster del Granada CF lo pidiera en el mercado de invierno. Allí actuó en 19 partidos -con un total de 1.401 minutos- e hizo dos goles como rojillo.

"Diego Martínez me ha convertido en un futbolista profesional y le estoy muy agradecido"

Según publicó ayer Diario de Sevilla, el joven creador no tiene asegurada la continuidad en el conjunto hispalense, aunque, como todos los canteranos, hará la pretemporada con el primer equipo para que sea Pablo Machín quien decida sobre su futuro. Las posibles bajas del Sevilla en el centro del campo podrían darle la oportunidad a Lasso en el primer equipo.

El Granada CF se habría planteado la posible llegada del futbolista en el presente mercado, aunque la intención de Machín y la dirección deportiva sevillista, que encabeza Joaquín Caparrós, de ver al futbolista podría alargar dicho deseo y convertirlo más en una ilusión que en una realidad. El club rojiblanco necesita reforzar la posición en la que actúa el canterano sevillista, después de la salida de Espinosa, Kunde o Machís.

El mejor aliado con el que cuenta el Granada CF para intentar convencer al futbolista, siempre que el Sevilla quiere desprenderse de él, sería Diego Martínez. El gallego sacó lo mejor del enganche en la temporada 16/17, en la que actuó en 35 de los 42 partidos -los siete de ausencia fue por un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla-. En su debut en la Liga 1|2|3 hizo tres goles, pero donde más destacó fue en el apartado de asistencias con once en total. Su llegada a Osasuna fue petición expresa del nuevo técnico rojiblanco.

El cariño que le guarda el centrocampista a Martínez quedó patente en una entrevista publicada en noviembre de 2016 por el portal digital Sevilla 530, donde Lasso afirmaba que el técnico gallego lo "había hecho futbolista". "Me ha convertido en un futbolista profesional. Me ha enseñado muchísimo, me ha hecho mucho más completo y ahora estoy capacitado para jugar en la élite, por lo que le estoy muy agradecido", precisaba en la entrevista.