Bryan Zaragoza: "El equipo ha reaccionado bien a pesar de todo lo de ayer"

Uno de los mejores del partido, el extremo del Granada CF Bryan Zaragoza respondió a los micrófonos de DAZN recién terminado el encuentro, y comentó que "me quedo con la positividad del equipo y la reacción que hemos tenido en la segunda parte, con todo lo que pasó ayer, y que en principio el partido no iba a jugarse hoy", explicó el malagueño. También aprovechó para mandarle el pésame a los familiares de Antonio Trujillo.

Sobre el míster Cacique Medina y lo que les requiere en el césped, añadió que "nos pide que seamos agresivos, que robemos el balón y salgamos con velocidad".

Como estaba claro, también fue preguntado por su fichaje por el Bayern, y representando que lleva dentro a Granada CF: "Al final es una situación complicada para mí porque había muchos equipos de por medio, pero cuando me llamó el Bayern no me lo pensé dos veces, y lo que quería era terminar el año con el equipo que me lo ha dado todo y poder salir bien de mi Granada".