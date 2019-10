Caer para volver a levantarse

El Recreativo Granada busca resurgir de sus cenizas cual ave fénix. El filial rojiblanco se enfrenta al Don Benito, que se encuentra en el farolillo rojo de la clasificación con tres puntos. El choque empieza a las 18:00 horas en el Estadio Municipal Vicente Sanz. Ambos equipos llegan al partido con la obligación de sumar. El conjunto de David Tenorio no ha puntuado todavía lejos de Granada.

La moral de la tropa rojiblanca no se encuentra muy lejos de besar la lona. La derrota ante el Mérida fue un duro golpe para los futbolistas de David Tenorio, que volvieron a perder un encuentro después de tener opciones de adelantarse en el marcador.

Los canteranos granadinistas necesitan recobrar el pulso, aunque jugar fuera de casa no sea una ayuda. El equipo no ha conseguido sumar lejos de la Ciudad Deportiva a pesar de haberlo tocado con la punta de los dedos en plazas como Córdoba o Talavera.

El pasado fin de semana David Tenorio tocó varias teclas en la búsqueda de mejorar las cosas, pero el final no fue el deseado, pues el bloque no aprovechó sus tramos de dominio. Montoro e Isma Ruiz entraron en el once inicial ante el Mérida. El centrocampista completó los 90 minutos y puede ser síntoma de que su participación puede volver a ser habitual.

Luka puede debutar

La principal novedad para el encuentro en tierras extremeñas puede ser la presencia de Luka Gugeshasvili en la meta. Unai Etxebarria viajó a Madrid con el primer equipo debido a unas molestias físicas de Rui Silva y viaja directo desde la capital. Está por ver si David Tenorio decide dar la alternativa al guardameta georgiano, que no ha tenido oportunidad aún de demostrar su valía.

El técnico rojiblanco recupera a Viedma, que vuelve a estar disponible tras cumplir su partido de sanción. El único jugador fijo en la medular en las últimas jornadas ha sido Isi, por lo que el entrenador debe barajar sus cartas para componer su formación inicial.

En la mediapunta rojiblanca los futbolistas asentados están siendo Rui Pedro y Mario Ruiz. Caio volvió al once en el choque ante el Mérida, pero fue el primer sacrificado por Tenorio para dar entrada a Echu, que puede llegar a tener su oportunidad gracias a la suma de minutos que han devuelto al granadino el ritmo de competición.

En la punta de lanza será difícil que alguien le arrebate el puesto a Rubén Sánchez, que cuenta con toda la confianza de su preparador. El equipo necesita su mejor versión para asaltar el Vicente Sanz.

El rival

El Don Benito llega también necesitado. El conjunto dirigido por Juan García ha sumado sólo tres puntos a través de tres empates y necesita un triunfo balsámico en su estadio. Mario Gómez está disponible para el choque, lo cual es un alivio para su técnico. El defensor sevillano es un fijo para García y un baluarte en el juego aéreo gracias a su 1,95 metros de altura.

El equipo que se lleve los tres puntos respirará aliviado y dejará al rival más que tocado. La experiencia de esta campaña debe estar presente en la mente de los pupilos rojiblancos.