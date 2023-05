La redención de Carlos Neva con el ascenso del Granada CF

El brillante ascenso a LaLiga Santander logrado este pasado sábado por el Granada CF como campeón de LaLiga SmartBank ha supuesto una alegría tremenda para todo el granadinismo, que cada vez cuenta con más adeptos.

El salto de categoría supone para los aficionados una sensacional oportunidad de disfrutar de partidos de más nivel y para muchos de los miembros de la plantilla la posibilidad de jugar en una división mayor, con lo que todo eso supone.

Especial es la ilusión que tiene esto último para jugadores que nunca han estado en Primera y que parecen tener sitio en la plantilla, caso de hombres como Ricard Sánchez, Miguel Rubio, André Ferreira o Víctor Meseguer.

El ascenso también ha supuesto una liberación para otros muchos. En concreto para todos aquellos que continuaban en la plantilla de la pasada temporada, en la que jugadores y técnicos no estuvieron al nivel deseado y acabaron perdiendo la categoría.

Lo reconoció Jorge Molina al final del partido contra el Leganés, cuando en plena celebración dijo en Movistar que subir servía para sacarse una espina clavada desde la pasada campaña.

Seguro que ha pasado lo mismo con clásicos ya del equipo como Víctor Díaz, Quini, Uzuni o Antonio Puertas.

Sin embargo, el que mejor ha explicado ese sentimiento de liberación máxima que estas ‘vacas sagradas’ del vestuario tienen con el regreso a Primera División uno año después de bajar ha sido Carlos Neva.

“El ascenso era un compromiso conmigo, una penitencia de un año completo que he ido cumpliendo. Pero, sobre todo, es una deuda que tenía con vosotros, aquellos que aguantasteis mis llantos tras descender, quienes durante esta temporada, cuando no salían las cosas, me calmabais y convencíais de que íbamos por el camino correcto”, escribió en su perfil personal de Twitter.

“Este campeonato es vuestro, esta vuelta al lugar de donde nunca debimos irnos. Gracias a cada uno de vosotros porque me hacéis ser la persona que soy”, añadió en un texto acompañado de imágenes en las que aparecen familiares, amigos y algunos compañeros del equipo.

Pasado

El lateral gaditano no pudo participar en el tramo final de la pasada campaña por una lesión que le ha mantenido de baja hasta este curso.

Cuando volvió lo hizo a lo grande, recuperando la titularidad y ya prácticamente no soltándola hasta el punto de volver a ser un jugador decisivo en el tramo final de la temporada.

En el partido de la penúltima jornada frente al Mirandés brilló con luz propia al ser el autor de las tres asistencias que permitieron los tres goles del Granada.