El vídeo de Carlos Neva que emociona a la afición del Granada CF

Carlos Neva sigue quemando etapas en su recuperación. El Granada CF ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter en el que se puede ver al lateral rojiblanco entrenando con el grupo.

El gaditano ya entrenaba fuera de gimnasio desde pretemporada, pero ya se le ha visto incluso tocando balón y recibiendo cariño de Aitor Karanka.

El lateral tuvo que ser intervenido de su lesión grave de rodilla la temporada pasada. Se perdió lo que restaba de campaña, la pretemporada y estas primeras jornadas por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Esta lesión suele tener un periodo aproximado entre siete y ocho meses, por lo que está previsto que el gaditano no regrese a los terrenos de juego hasta el próximo mes de octubre o noviembre.

😌 Este vídeo va a alegraros la tarde.Que ganas teníamos de verlo tocando balón. ❤️💪🏼🫡 ¡¡Vamos, @CarlosNeva3!!#𝙀𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙇𝙪𝙘𝙝𝙖 🇦🇹 pic.twitter.com/X7jySMOR95 — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) September 22, 2022

Su lesión

El lateral rojiblanco tuvo que ser sustituido en el partido ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza tras una acción el la que se quejaba de la rodilla izquierda tras una jugada que supuso el tanto del empate babazorro, en la que se vio envuelto Gonzalo Escalante.

Tras ser atendido por los servicios médicos del club, decidieron que lo más adecuado era que Neva no ingresara de nuevo en el terreno de juego, aunque se probara por unos minutos. Ya en el banquillo, a Neva se le pudo ver afectado y, aunque todavía no conociera el alcance de su lesión, se sabía que algo no iba bien.