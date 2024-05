Carlos Neva: "No hay que olvidarse de esto, quien vuelva que luche y lo haga mejor que nosotros"

El capitán del Granada CF habló a los micrófonos de DAZN tras la conclusión del partido, en el que el Granada ya salió al campo como equipo de Segunda División, y por si no fuera poco encajó cuatro goles de un Real Madrid que vino de fiesta a Los Cármenes, aunque el templo nazarí pareciera un velatorio.

"A la afición no le podemos decir nada, lo primero gracias por estar pese al año tan malo que hemos hecho, y perdón, no podemos decir otra cosa. El día de hoy te lo puedes esperar pero cuando se confirma la victoria del Mallorca y se hace matemático, salir al campo a jugar el partido más complicado que hemos jugado es duro".

"De esto no hay que olvidarse para que no pase otra vez, quien salga al campo y tenga la suerte de volver a jugar en Primera División, que luche y que lo haga mejor que nosotros. A mis compañeros les dije que hay que terminar con la cabeza alta, que se disfrute y aprovechemos la Primera División". Una declaración muy ambigua que no dejará indiferente a nadie.

El gaditano concluyó comentando que desea que "el día se haga lo más corto posible y pensar en el Rayo Vallecano e intentar disfrutar de estos tres últimos partidos que nos quedan".