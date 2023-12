Un efectivo Costa Adeje Tenerife hunde al Granada CF

El Granada Femenino sigue sin levantar cabeza y, tras la derrota ante el Costa Adeje Tenerife, suma ya diez derrotas consecutivas. Un nuevo tropiezo, el de este fin de semana, que duele el doble si cabe al tratarse de un rival directo en la lucha por eludir el descenso.

No fueron superiores las locales al Granada CF en el centro del campo, pero el fútbol va de goles, y en eso las canarias le ganaron claramente la batalla al conjunto nazarí. No solo porque mostraron una gran efectividad, transformando sus dos ocasiones más claras, si no porque fueron las únicas que generaron peligro ante la meta contraria.

Y es que el bagaje ofensivo de las andaluzas fue, más que pobre, casi nulo: un balón alto en la primera mitad y balones largos que tapó bien siempre la defensa local en la segunda. Ya desde el pitido inicial el Granada CF sufrió el acoso de las locales, sobre todo por la banda izquierda, donde Babajide le ganaba una y otra vez la partida a sus defensoras y conseguía plantarse al borde del área y así no tardó en llegar el 1-0, en otra internada de la internacional nigeriana, que se fue de su par y centró al corazón del área, donde Koko esperaba. El primer remate se estrelló en el travesaño, pero no desaprovechó el rechace la jugadora local, que batía a Sandra.

El gol no cambió la dinámica del partido. El Granada CF tocaba el balón en el centro del campo, pero cada vez que perdía la pelota sufría las internadas de las canarias, aunque no conseguían estas generar ocasiones claras. Tampoco lo hacía el conjunto nazarí, que solo le puso emoción al partido con un disparo de Mingueza que se fue alto y un centro de Laura que despejaba la guardameta local con los puños. Las locales, por su parte, intensificaron su presión en la recta final de la primera parte y Pisco pudo ampliar diferencias en el minuto 29, con un libre directo al borde del área que se fue fuera por poco. Blom y Thaís tampoco conseguían convertir sus ocasiones poco después, dejando el marcador en 1-0 al descanso.

Tras la reanudación, el Granada adelantó líneas en busca del empate, pero aunque el equipo tenía más posesión y trataba de abrir huecos en la zaga local, lo cierto era que seguía sin crear peligro sobre los dominios de Aline. Les faltaban ideas y movilidad a las nazaríes, que acabaron optando por colgar balones largos al área en busca del error de las canarias. Pero no llegó y la zaga local se mostró siempre segura y eficaz para desbaratar el peligro. Todo lo contrario sucedió en el otro área y el Costa Adeje Tenerife apenas tardaba un cuarto de hora en anotar el segundo en la que fue su primera aproximación de esta segunda mitad, un lanzamiento de falta que botaba Natalia Ramos al primer palo y que despejaba en primera instancia Sandra, pero el Granada volvía a fallar a la hora de despejar el balón rechazado, que recogía Thaís Ferreira para marcar a placer.

El 2-0 fue un auténtico mazazo para las andaluzas, que se hundieron ante un rival crecido. Así las cosas, de ahí al final, el partido fue un monólogo de las locales, que pudieron ampliar su cuenta con ocasiones de Mari José, Yerliane Moreno y Natalia Ramos.