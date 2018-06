David Carmona, una opción para el lateral derecho

De entre los nombres que comienzan a sonar como posibles incorporaciones para el Granada CF de cara a la próxima temporada, se encuentra David Carmona, que la pasada campaña jugó en el Sevilla Atlético.

Se trata de un joven lateral derecho que ha quedado desvinculado del conjunto sevillista al que llegó en edad alevín y que, tras el descenso del que fuera equipo del nuevo técnico del Granada Diego Martínez, ha decidido abandonar la entidad hispalense para seguir en el fútbol profesional. Precisamente, el hecho de que el técnico gallego haya llegado a la disciplina rojiblanca puede ser un punto a favor para que recale en la entidad presidida por Jiang Lizhang. Martínez lo conoce a la perfección, pues fue él el que le dio la oportunidad de debutar en Segunda División A, categoría en la que ha permanecido un total de dos años jugando 77 de los 84 partidos que el Sevilla Atlético ha disputado estas dos últimas temporadas en la Liga 1|2|3.

En dos años ha jugando en la Liga 1|2|3 un total de 77 partidos oficiales

Nacido en Palma del Río, Córdoba, se formó en la Escuela Municipal de Fútbol de su localidad de nacimiento hasta que, con solo diez años, fue seleccionado por la cantera del Sevilla FC, donde ha ido creciendo como futbolista. Llegó incluso a debutar con 18 años en el primer equipo en Primera División, en la temporada 2015/2016, frente al Athletic Club con Emery como entrenador y Diego Martínez como segundo. También actuó esa campaña en la ida de los dieciseisavos de la Copa del Rey contra la SD Formentera.

Cumplió la mayoría de edad jugando en Segunda B esa misma temporada en la que logró el ascenso a la Liga 1|2|3 siendo una pieza clave. Pero lo fue más aún en el siguiente curso, en el que disputó 41 de los 42 encuentros de la temporada para un total de 3.609 minutos, cuatro amarillas y un gol. La pasada campaña no pudo evitar el descenso del filial hispalense pero siguió siendo un fijo en las alineaciones de Luis García Tevenet, jugando 36 partidos, 33 de ellos como titular, y acumulando 2.978 minutos en los que vio 6 amarillas. Doce años en la entidad de la que se despidió el pasado lunes tras desvincularse pese a tener un año más de contrato agradeciendo en su cuenta de Twitter al Sevilla FC "por estos inolvidables 12 años. Siempre te llevaré en el corazón. Contigo he crecido desde niño, he valorado el fútbol, he conocido a personas maravillosas, he disfrutado y he peleado cada segundo de la suerte de vestir esta camiseta. Dejas en mí una huella imborrable, que quedará en mí marcada para siempre. Gracias y siempre SFC", escribió.

Internacional sub 19 y 21 con la selección española y capitán del Sevilla Atlético, es una de las jóvenes perlas que existen en el mercado y de hecho, al margen del Granada CF, por él se han interesado tanto el Leganés, donde quizá deportivamente se frene un poco su proyección, como el Cádiz CF o el Sporting de Gijón. Se trata de un lateral sobrio y con bastante proyección ofensiva.

Da la casualidad que el cordobés está representado por la agencia You First Sports, la misma que lleva a jugadores como Álvaro Vadillo, ya fichado, o Rodri, con el que hay acuerdo a falta de desvincularse de la Cultural Leonesa.

De ser fichado finalmente, el club tendrá que darle la baja a uno de los dos laterales diestros con los que cuenta. Y es que tanto Víctor Díaz como Quini tienen contrato por uno año más en el primer caso y por dos en el segundo. En principio el que tiene más papeletas por su salario y el rendimiento ofrecido es Quini, pero sus dos años de vinculación pueden suponer un obstáculo en la negociación.