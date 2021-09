Rubén Torrecilla: "La valoración del partido es muy positiva"

El entrenador del Recreativo Granada, Rubén Torrecilla, evaluó positivamente el empate cosechado ante el Murcia minutos después de la finalización del choque: “La valoración es muy positiva, venimos de dos partidos muy difíciles ante dos de los mejores rivales de la categoría, montados para estar en la parte alta e incluso para ascender”.

En positivo

Quiso destacar, por encima de todo, “el comportamiento de los chavales”, que, como dijo “en Alicante” es “sobresaliente y no hay que poner ni un pero”. “El equipo ha competido, el equipo ha dominado y también ha sabido sufrir. Defendimos bien y no hemos pasado por apuros”, añadió.

Aseguró que en la segunda parte dominaron “por completo el juego”, tanto “la posesión” como “el control” aunque admitió que les faltó ser decisivos “en los últimos metros”. Remarcó que la pausa para hidratación interrumpió un “momento dulce” de los suyos pero lo achacó a la “experiencia” del Murcia para “parar el partido”.

Penalti

Tuvo palabras para valorar la jugada polémica del encuentro, que tuvo lugar en los últimos instantes del encuentro: “No he visto la mano. El árbitro me ha dicho que no la ha visto. Hay muchos jugadores que estaban al lado y la han visto clara. Hay que olvidarse, los árbitros se pueden confundir. Nuestra meta es que estos jugadores estén para el primer equipo”, finalizó.