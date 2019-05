Antes del último pasito hacia Primera División, el técnico del Granada CF, Diego Martínez, no se quiso salir del guión establecido en el vestuario rojiblanco en la rueda de prensa previa al choque del domingo (19:00 horas) en el Nuevo Los Cármenes frente al Cádiz CF. Sin nombrar en ningún momento la palabra ascenso –como ha ocurrido durante toda la semana en las distintas declaraciones de los jugadores– el gallego prefirió explicar que sus futbolistas y cuerpo técnico piensan “en cómo competir todos mejor el partido”, dejando de lado “las consecuencias” del encuentro, o lo que es lo mismo, el regreso del club a la Liga Santander tras dos temporadas en la segunda categoría.

“Externamente, me encanta ver al granadinismo feliz, sentir el cariño y el afecto de la gente por la calle, verlos ilusionados, pero me encanta porque llevo viéndolos así todo el año, con alegría, creyendo en su equipo”, reconoció sobre lo vivido desde la victoria el pasado lunes en el Carlos Belmonte frente al Albacete. En este sentido, Martínez trató de llegar al sentimiento de sus seguidores, reseñando que es un partido “para ir en familia” y recordó situaciones pasadas por la entidad nazarí. “Estamos cerca de un hito histórico, me gustaría que esos padres o abuelos le explicasen a los nietos hechos como el partido de Guadalajara, del Murcia, de las vivencias en el viejo Los Cármenes; para que pusiesen en valor y en perspectiva el momento que estamos viviendo, que es un momento de ilusión, un momento para ponerse la rojiblanca horizontal, teñir la grada de rojo y competir el partido todos juntos”, agregó.

Sobre cómo deben afrontar el partido, el preparador rojiblanco incidió en que “debemos ser fieles a nosotros mismos” y competir “desde la máxima concentración”, centrándonos en el “presente, sin pensar en las consecuencias”. “Estamos en el kilómetro 40 de la maratón y queremos correr muy bien ese kilómetro 40 y a poder ser con un victoria para el Granada”, puntualizó.

Sobre el rival que tendrán los rojiblancos enfrente, lo calificó como un equipo “muy fiable”, que comete “muy pocos errores y que asume muy pocos riesgos”. “El Cádiz te hace el partido difícil, contraataca muy bien y luego tiene a Aketxe, un jugador que a balón parado le saca mucho partido”, completó. El nombre propio de los gaditanos es Darwin Machís, quien precisamente regresa al Nuevo Los Cármenes tras vestir la camiseta rojiblanca la pasada temporada en una segunda etapa: “Es el jugador más determinante de la segunda vuelta de la categoría porque los números así lo indican.El Cádiz cuenta con un jugador que puede resolver partidos. Lo conocemos bien, pero el Cádiz es mucho más que eso. Machís es un jugador que en acciones aisladas te puede ganar un partido, pero tienen mucho más”, reflexionó ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Granada CF.