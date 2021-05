Diego Martínez cree que el Granada CF puede hacerle daño al Real Madrid "con nuestras armas"

El entrenador del Granada, Diego Martínez, considera que enfrentarse al Real Madrid es siempre "una motivación" y asegura que su equipo se va a enfrentar a los de Zidane "con toda la ilusión que nos ha traído hasta aquí".

Según el técnico rojiblanco, "da igual el plan de partido que prepares" porque el Granada se verá "obligado a adaptarse "a lo que propongan ellos porque te obligan con su calidad".

Las claves del choque para Diego Martínez pasan por que sus jugadores sean "muy eficaces" y por que el Real Madrid "no tengan su día". El preparador gallego tiene claro que "este tipo de partidos son de máxima exigencia y hay que tolerar la frustración" porquea su juicio "habrá momentos en los que tengamos que sufrir y resistir".

Bajas

Diego confirmó este miércoles en rueda de prensa la ausencia en el choque por lesión de los centrocampistas Ángel Montoro y del venezolano Yangel Herrera, mientras que dejó la puerta abierta a que pueda estar disponible el central portugués Domingos Duarte.

Sobre el portero que alineará, comentó que están "muy contentos" con el rendimiento tanto de Aarón Escandell como del portugués Rui Silva, este último ya recuperado de una lesión que le mantuvo un par de partidos de baja, y que "posiblemente" necesitará "a los dos" en lo que queda de campeonato.

"Hemos afrontado eliminatorias europeas y llevamos todo el año conviviendo con estas situaciones de bajas permanentes y no me he quejado, no lo haré ahora quedando tres partidos y con los deberes bien hechos", expuso Diego Martínez sobre las numerosas ausencias de los suyos.

Añadió que los futbolistas que actúen lo van a "hacer fenomenal" y que cree "en todos y cada uno" de los miembros de su plantilla para medirse a un Real Madrid que tiene "internacionales de calidad", viene de jugar "semifinales de Champions", pelea "por la liga" y cuenta con "un palmarés de los mejores del mundo".