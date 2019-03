Diego Martínez y Pablo Pin, dos entrenadores 'cum laude'

No hace muchos años Diego Martínez y Pablo Pin eran alumnos de la Facultad del Deporte y de la Actividad Física de la Universidad de Granada. Hoy, son los entrenadores de los dos principales conjuntos de la ciudad:el Granada CF y el Covirán Granada, respectivamente.

Además, ambos coinciden en que sus equipos están protagonizando una temporada muy por encima de las expectativas con las que comenzaron la competición. Sobre la actualidad y sus experiencias académicas, Martínez y Pin participaron en una charla-coloquio que puso el colofón a los actos del patrón de la facultad en la que ambos cursaron sus estudios universitarios.

Para Pin, el hecho de que a falta de ocho jornadas para la conclusión de la LEB Oro el Covirán no sólo haya logrado ya su objetivo inicial de la permanencia, sino que esté luchando por meterse en el play off "no nos supone ningún problema", en referencia velada al 'contratiempo' que supondría para un club con medios más que limitados si se ascendiera a la ACB.

El técnico del conjunto nazarí aseguró ante numerosos alumnos de la Facultad del Deporte que "no puedo quitar la ilusión a mis jugadores" y manifestó que "si podemos ser segundos iremos a por ello".

Pablo Pin "No se puede quitar la ilusión a los jugadores. Si podemos ser segundos iremos a por ello"

Por su parte, el hecho de que el Granada sea segundo en la clasificación y que esté metido de lleno en la lucha por el ascenso a Primera es, para Diego Martínez, una realidad que también contempla que "estamos en una competición con mucha igualdad en la que influyen muchas cosas".

El entrenador rojiblanco añadió que "tenemos la suerte de contar con un vestuario con líderes y en que el mensaje es que todos sienten es que el equipo juega al límite para estar donde está", y añadió que "la ambición no se manifiesta en los últimos partidos, sino en todos porque todos saben que hay que ir paso a paso".

La gestión de las emociones

Otro de los aspectos en el que el auditorio mostró su interés fue el relativo a la gestión de las emociones en los vestuarios. Para Diego Martínez hay que diferenciar el clima emocional de los individuos con los del grupo:"Las emociones están muy relacionadas con la confianza, de cuya falta nadie habla hasta que aparece. Entonces, hay que transmitir que a donde no llega el acierto debe llegar la insistencia".

Por su parte, Pin incidió en que "últimamente se está perdiendo la tolerancia al error porque se tiende a la sobreprotección, algo que se ve mucho en los niños, pero todos tenemos que saber que los errores forman parte de la vida".

Diego Martínez "La ambición no se manifiesta en los últimos partidos, sino en todos, esto es, en cada partido"

El vestuario

Ambos entrenadores también dieron su punto de vista sobre cómo se maneja a jugadores de categoría que fuera del campo no son tan profesionales. Pin bromeó al señalar que "yo no ficharía", aunque en un tono más serio dijo que "hay que intentar hacerle ver que lo importante es el colectivo". "En la Fundación CB Granada les decimos a los que llegan que no son jugadores de un equipo, que lo son de un club en el que deben dar ejemplo a los niños que hay detrás".

Para Diego Martínez hay que distinguir entre el jugador que está en proceso de formación y el que está consolidado: "Es necesario afianzar valores y hábitos entre los que empiezan y en los de alto rendimiento hay que buscar una armonía mientras no incida en los demás". Al respecto quiso señalar que hay que diferenciar entre el jugador que en el campo hace mejores a todos y elque no:"Al primero hay que ayudarle y a los segundo, cortarle".

La universidad

Sobre su experiencia en su camino desde la universidad al deporte de élite, Diego Martínez destacó que "las oportunidades hay que buscarlas, pero también dependen de mucha gente". Al respecto, el técnico rojiblanco subrayó la importancia de "la pasión que transmitían los profesores y mi ilusión por aprender, el deseo esta Facultad por dignificar una profesión y por enseñarnos a trabajar y competir en equipo".

Para Pin fue fundamental su "inquietud por aprender" y recomendó a los alumnos que aprovechen "cada segundo porque los conocimientos se adquieren ahora". "He tenido la suerte de estudiar aquí", concluyó el entrenador del Covirán.