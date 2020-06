Diego Martínez: "Percibo mucho ilusión por empezar de nuevo y dar nuestro máximo"

Diego Martínez valoró de manera muy positiva la concentración que ha realizado su equipo en Marbella de cara a la vuelta a la competición que le ha permitido “entrenar con calidad para prepararnos al máximo”. El técnico del Granada CF apuntó en la previa del duelo de su equipo ante el Getafe estar “contento con la actitud de todos los estamentos del club”, y señaló que “nos hemos preparado a conciencia dentro de las circunstancias que tenemos para tratar de rendir al máximo”.

El vigués percibe “ilusión por empezar de nuevo” pero sí quiso dejar claro que si su equipo no se prepara al máximo en lo mental, físico, técnico y táctico “no es que no podemos ganar, es que ni siquiera podremos competir”. No obstante, descartó que el hecho de ser el único equipo de LaLiga Santander que se ha concentrado pueda marcar una diferencia pues “esa sólo la marca Messi. Si nos hemos ido de concentración es para poder prepararnos y dar nuestro máximo pero no creo que la concentración marque la diferencia”.

Sin público

Por lo que se refiere a jugar sin público, el máximo responsable técnico de la entidad rojiblanca apuntó que “intentaremos adaptarnos. Todos queremos jugar con publico pero como no va a poder ser, nos tendremos que adaptar aunque será raro, sobre todo en los primeros momentos pero no queda otra que acostumbrarse”. Y en cuanto a los cinco cambios, tiene claro que “creo que se ha hablado más de ello que de lo que puede llegar a ser. Es algo novedoso y estamos pendientes pero es una cuestión que se puede utilizar o no y la aprovecharemos para mejorar nuestro rendimiento, aunque seguramente iremos aprendiendo a utilizarlos mejor”.

A Los Cármenes llega el Getafe, un equipo “reconocible, intenso y que en las últimas quince temporadas tan sólo ha estado dos en Segunda” manifestó, aunque Diego Martínez cree que lo más importante “somos nosotros”. Los de Bordalás llegan a Granada con bajas importantes como Maksimovic, Arambarri o Jaime Mata, pero el técnico rojiblanco recordó que él no podrá contar con Ángel Montoro “nuestro jugador franquicia”.

"Sólo pienso en el Getafe y no nos tenemos que distraer con cosas que no van con nosotros”, en alusión a jugar en Europa

Por lo que se refiere a la posibilidad de poder jugar la próxima campaña en Europa, resaltó que “somos un equipo que nos ha costado mucho llegar a Primera. Somos coherentes y el mayor acto de coherencia y responsabilidad es dar nuestro máximo. Sólo pienso en el Getafe y no nos tenemos que distraer con cosas que no van con nosotros”, en un esfuerzo por quitarle presión a sus jugadores. De hecho, concluyó afirmando que “no me gusta engañar a la gente”.