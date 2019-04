Diego Martínez, técnico del Granada CF, pidió en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Málaga que “luchemos juntos cada balón y peleemos cada acción como si fuese la última”, refiriéndose a la importancia de que “el granadinismo” acuda al Nuevo Los Cármenes. Pese a todo, no quiso ante los medios catalogar el encuentro “como una final”. “Creo que es un partido importante pero no es un partido definitivo, faltan todavía diez jornadas”, precisó.

La noticia positiva para el granadinismo se encargó de darla el míster gallego, quien confirmó que espera tener a “todos disponibles” para el derbi, entre los que se encuentra el medio creador Montoro, básico en sus esquemas: “Es de esos partidos que me gustaría convocar a todo el mundo, voy a tener que dejar jugadores fuera de la convocatoria que no me gustaría ni se lo merecen, pero sólo pueden ir 18”.

Sobre el rival, definió al Málaga como un equipo “fortísimo en los duelos individuales” y que es especialmente “fuerte” fuera de casa, donde “tiene unos números muy buenos, es muy sólido y es difícil hacerle daño”.

Las condiciones meteorológicas no preocupan especialmente a Martínez, aunque sí por la afición, “por quien me sabe mal porque al estar al descubierto siempre es más desagradable”, pero sobre su equipo añadió que “no va a pensar en las circunstancias” y sí en tener “la mejor actitud posible para competir y para luchar”.

Por último, se refirió a la situación del máximo goleador rojiblanco, Puertas, del que indicó que “se sobrevalora el once titular e infravaloran los convocados o los que entran desde el banquillo”.