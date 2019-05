El técnico del Granada CF no se salió del camino de prudencia que ha mantenido durante toda la temporada, pese a la importante victoria sumada por su equipo en el Carlos Belmonte de Albacete. "Creemos que esto no está acabado y no hemos sentenciado nada. Tenemos 74 puntos, lo que nos tiene que dar mucha fuerza para seguir, pero todavía no se ha conseguido nada", reconoció, aunque sí quiso felicitar a su ex equipo, un Osasuna que con la derrota del Albacete regresó "de manera merecida" a Primera División.

Cuestionado por los cambios introducidos en la segunda mitad, a la postre claves para lograr la victoria tras mejorar a su equipo, Martínez reconoció que "confía" en todos sus jugadores, a la vez de reconocer que "la capacidad del equipo de manejar distintas facetas del juego" les ha llevado a la situación que tiene actualmente en la clasificación.

"Necesitamos sumar tres puntos más, pero será difícilisimo, ya que tendremos al Cádiz"

"La plantilla tiene un compromiso brutal. Les decía en la charla previa que me daba igual quien jugara porque sabía que lo iban a hacer bien. Todos están dispuestos a ayudar. En el partido, cuando pasamos a defensa de tres con dos carrileros, ajustamos su juego directo que era lo que nos generaba problemas. Germán tenía tarjeta y Martínez sufrió tras el golpe recibido. Buscábamos que Vadillo les generara problemas entre líneas y el equipo ganó seguridad atrás y se convirtió en un partido de áreas", resumió.

Mantener la filosofía

Sobre lo que llegará en los próximos días, previo al encuentro frente al Cádiz que puede dar el ascenso, el técnico gallego no quiso salirse de su guión preestablecido:"Tenemos que mantener lo que nos ha traído hasta aquí que es pensar en el siguiente partido. Necesitamos sumar tres puntos más, pero será difícilisimo, ya que tendremos al Cádiz. La afición va a estar muy ilusionado, pero esto no se ha acabado y todavía hay mucho por remar".

Elogio a la afición

Por último, el técnico quiso dar las "gracias" a la afición desplazada hasta Albacete para apoyar a sus jugadores durante los 90 minutos. "El sentimiento y la conexión con la grada es muy importante y éste equipo transmite. Recuerdo cuando en la jornada dos el Lugo nos empató y la afición aplaudió. Eso es lo que yo pedía en mi presentación cuando llegué: que quería un equipo que transmitiese, que tuviese alma, y es precisamente por lo que la gente apoya".