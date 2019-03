"Hay que valorar mucho los 58 puntos que tenemos porque esto es muy difícil y hay muchas adversidades en cada partido. Once partidos es esta categoría es una vida", sentenció.

El técnico reconoció que le preocupa tanto la situación del medio como las ausencias de Rodri y Germán por sanción para el choque ante el Numancia aunque "tenemos un equipo en mayúsculas, con corazón y compromiso, y seguimos determinados y con la idea clara. Los once que salgan en Soria estarán en disposición de competir".

Sobre las continuas faltas y la lesión de Montoro, lamentó que "ha habido tres o cuatro entradas a él, pero hay un árbitro. Antes de la jugada en que sale lesionado le decía al línea que no estaban con opción de jugar en las entradas y que era para interrumpir ".

"No hemos podido ganar pero conseguir un punto es importante y seguimos caminando ", añadió Martínez, quien dio la enhorabuena a Quini Marín, el autor del empate que " jugó con dolor ", y a Ángel Montoro , que actuó "renqueante", en lo que calificó como "una muestra de corazón, compromiso y de la gran mentalidad del equipo".

"Tiramos de corazón y casta porque había poca fluidez y muchas interrupciones , la mentalidad, no rendirse y seguir insistiendo fue nuestra mayor virtud", explicó Martínez sobre el choque.

Pepe Mel: "El equipo estuvo serio y logramos desconectar al Granada"

El entrenador de Las Palmas, Pepe Mel, dijo que para su equipo el punto sumado "es nada" porque con empates no les llega para alcanzar sus objetivos.

"El equipo ha estado muy serio, ha trabajado fuerte como equipo, sabiendo que si no vas a este ritmo en Segunda no hacemos nada, y hemos logrado desconectar al Granada. Para ganar en Segunda hay que ser intensos y meter la pierna, no hay otro camino en esta Liga. Y luego jugar bien, y en esta partido hemos hecho las dos cosas", añadió.