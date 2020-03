Domingos Duarte: “Vamos a volver igual o más fuertes”

El central portugués del Granada, Domingos Duarte, ha puesto su granito de arena para tratar de amenizar el confinamiento de los granadinistas. El zaguero ha respondido a numerosas cuestiones de seguidores a través de un directo en una de las redes del Granada CF. El defensa habla sobre temas como la temporada, como es su rutina en casa o quienes han sido sus referentes en el fútbol. El ex del Deportivo ha realizado también un llamamiento para que la gente siga quedándose en casa.

Domingos opina que hay que llevar la cuarentena “con tranquilidad”. “No puedo parar ni un día. Esperemos que esto se resuelva lo más pronto posible”, ha declarado el jugador, que se entrena a diario en su domicilio para no perder la forma. El central habla “todos los días” con su familia, que está en Portugal, donde “la situación es mucho mejor” según él. “La gente tiene que enterarse de que la situación es grave”, apostilló.

La rutina del futbolista, como no podía ser de otra manera, ha cambiado. “Estoy aprovechando para dormir un poco más por las mañanas. Me levanto sobre las 11:00”, ha confesado el luso, que se entretiene con series y películas, pues no tiene play desde que se la regaló a su hermano. Élite es una de las series que sigue el ‘22’ rojiblanco.

El zaguero ha afirmado que sus mejores amigos en el vestuario son Carlos Fernández, con quien coincidió ya en el Deportivo la pasada campaña, Rui Silva y Gil Dias. En referencia al meta del equipo, alaba su gran temporada y bromea diciendo “que siga como está o le tendremos que pegar”. Dentro del equipo el portugués es uno de los encargados del tema musical junto a Neyder Lozano, Vadillo y Soldado. Domingos ha manifestado también que el himno del Granada es el primer que le “pone la piel de gallina”. Si algo emocionó al jugador fue su convocatoria con la selección portuguesa, pues afirma que es “uno de los mejores días de mi vida”. “Ahora sólo pienso en volver ahí y poder debutar”, ha dicho Domingos.

“Diego Martínez es un entrenador muy cercano que domina muchos registros del partido”

“No creo que el parón afecte. Vamos a volver igual o más fuertes”, asegura el jugador, que tiene ganas de volver al césped. En referencia a la Copa del Rey, el central ha señalado que tras la eliminación “estábamos tristes, pero también orgullosos de nuestro camino en la Copa”. El defensor granadinista ha expresado que su referente principal en su posición ha sido Nemanja Vidić, campeón de Europa con el Manchester United. Otro de sus modelos fue un jugador español como Carles Puyol.

El ex del Deportivo situa a José Lima y Luis Castro como los técnicos que más le han marcado en su trayectoria deportiva. También tiene buenas palabras para Diego Martínez, al que ha calificado como un “entrenador muy cercano, que sabe mucho de fútbol y domina muchos registros del partido”. El luso ha aprovechado la ocasión para pedir a la gente “que se queden en casa para que los números vayan bajando”.