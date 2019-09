Duelo por la primera victoria

El Recreativo encara hoy su tercer compromiso liguero en el feudo del Talavera, donde buscará conseguir sus primeros tres puntos de una tacada de la temporada tras rozarlos con los dedos en las dos primeras jornadas. El cuadro de David Tenorio llega al encuentro afectado por el ‘virus FIFA’, bajas por lesión y jugadores que están en duda hasta última hora. El partido arranca a las 20:00 horas.

Las condiciones del Estadio Municipal El Prado son el primer problema en la previa del duelo, pues el propio Tenorio ha manifestado que el césped no está en un estado decente. El filial regresa a un campo en el que la pasada temporada logró un valioso triunfo para salir del descenso en la recta final del año. Aquella victoria fue más que clave para la salvación.

Cinco bajas seguras

Garrido, Jaime Garijo, Pepe y Echu se pierden el partido por lesión, mientras que Luka es baja segura al estar concentrado con la selección sub 21 de Georgia. Varios futbolistas del filial rojiblanco con molestias físicas se encuentran en el limbo hasta que el inicio del encuentro se aproxime.

Por otro lado está Isma Ruiz, que tras su estancia con el combinado sub 19 español ha regresado a tiempo para estar a disposición de su entrenador. La duda está en saber si David Tenorio alineará al jugador o lo dejará de revulsivo para después del descanso.

El talentoso centrocampista fue titular en el último choque de la selección sub 19 y está por ver si sus condiciones físicas son óptimas. El canterano rojiblanco ha sido titular en los dos primeros compromisos ligueros, lo que demuestra su importancia en el esquema. Isi podría partir en su lugar en el once inicial tras su buena actuación ante el San Fernando. El medio ha superado sus dolencias de la pretemporada, pero no está aún al máximo físicamente.

Tenorio vuelve a estar obligado a tomar decisiones en la parcela de ataque debido al arsenal con el que cuenta. En la segunda fecha de competición dio la alternativa a Rui Pedro, que jugó más de una hora ante el San Fernando antes de dejar su sitio a Caio, que había sido titular ante el Córdoba. Los atacantes que elija el técnico estarán obligados a afinar su puntería al máximo, pues la falta de acierto es lo que privó al filial de sumar los tres puntos el pasado fin de semana.

En la retaguardia las opciones están más reducidas para el preparador del Recreativo. La no presencia de Luka Gugeshashvili vuelve a dejar los palos bajo la responsabilidad de Unai Etxebarria, que buscará volver a dejar su meta a cero. En la línea defensiva, salvo sorpresa, repiten los mismos que ante el San Fernando, pues las lesiones de Pepe y Garrido despejan los atisbos de duda. Montoro, Fran Serrano, Héctor y Alberto López y formarán el muro rojiblanco.

El rival

Por su parte, el Talavera saldrá al ‘tapete’ también con la intención de sumar los tres puntos, pues el cuadro manchego no conoce la victoria y cuenta en su casillero con un solo punto al igual que el filial rojiblanco. El equipo dirigido por Fran Alcoy ha vivido dos jornadas iniciales similares a las del Recreativo, pues ha tenido buenas sensaciones sobre el césped que posteriormente no se han refrendado en el marcador.

El técnico rival elogió al cuadro granadinista en su previa del encuentro, pues aseguró que el filial rojiblanco “compite bien y nos van a exigir mucho. No será un partido fácil”.