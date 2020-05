Echu: "Nos merecíamos la permanencia"

El jugador del Recreativo Granada Echu ha expresado en declaraciones los medios del club su satisfacción por la permanencia del filial en Segunda División B, aunque, como todos, quería ganarla en el césped. El extremo admite que poder salir a la calle le ha supuesto un gran alivio.

“Nos hubiera gustado demostrarlo en el terreno de juego pero nos lo merecíamos”, ha asegurado Echu, que argumentó que “el parón nos pilló en un momento en el que estábamos jugando las últimas jornadas muy bien”. “Tenemos muchas ganas de volver aunque sea a los entrenamientos y de seguir formándonos para la temporada que viene”, declaró el jugador, que ha vivido un curso irregular debido a las lesiones.

“Las primeras semanas estaba muy agobiado, no sabía lo que hacer, siempre era la misma rutina y he tenido problemas con el sueño”, ha admitido el ‘17’ del Recreativo, que afirma estar “muy feliz de poder realizar el ejercicio al aire libre”. “Estoy valorando mucho lo que antes teníamos y no apreciábamos como ahora”, ha apostillado Echu, que echa de menos “estar con la familia” y “salir con los amigos”. El jugador ha adelantado que mañana sábado el Recreativo Granada celebrará una videoconferencia “para hablar de todo lo ocurrido y ver cómo transcurren ahora las cosas”.