Empate a cero entre Granada CF y Málaga en un duelo muy intenso

Empate a cero entre Granada CF y Málaga. El derbi andaluz de pretemporada dejó mucha intensidad sobre el césped, pero ningún gol. El partido fue excesivamente bronco para ser un choque de preparación. Los rojiblancos disfrutaron de las mejores ocasiones para conseguir el triunfo, pero no acertaron. Machís y el guardameta Andorinha debutaron en la pretemporada.

Diego Martínez realizó sólo tres modificaciones respecto al once que presentó ante el Real Valladolid. Aarón, Vallejo y Puertas aparecieron en lugar de Rui Silva, Domingos Duarte y Antoñín. El encuentro arrancó con un fuerte choque entre Vallejo y Benkhemassa, aunque los dos jugadores pudieron continuar sin problema pese al susto. El tanteo habitual de los primeros minutos dió paso al dominio de los rojiblancos, que comenzaron a encontrar con mayor facilidad a Montoro, algo que siempre ayuda a los intereses granadinistas. En el minuto 19, Azeez estuvo a punto de cabecear a gol un centro de Carlos Neva tras una mala salida del guardameta malaguista.

El cuadro malacitano reacionó con llegadas al área de Aarón, que desbarató con solvencia una buena ocasión de Tete Morente. El guardameta se hizo daño al realizar la parada y fue atendido durante la pausa de hidratación. Antes de la pausa, Carlos Neva mando fuera un derechazo tras adentrarse en el área rival.

En el minuto 34, llegó la oportunidad más clara de todo el encuentro para los rojiblancos. Un saque de esquina botado por Montoro se paseó por el área malacitana sin ser rematado ni despejado hasta llegar al segundo palo, donde aguardaba Roberto Soldado, que con todo a favor no acertó a rematar a puerta. El ‘9’ no tenía el mejor ángulo posible, pero su situación era propicia para batir a Gonzalo. El Granada insistió y obligó al cancerbero blanquiazul a intervenir. Una falta lateral colgada por Fede Vico fue rematada entre Vallejo y un defensor malaguista, pero el meta desvío a córner.

La intensidad se hizo notable en los últimos minutos anteriores al descanso. El duelo había tenido previamente puntos álgidos como una falta dura sobre Montoro, pero el exceso de infracciones elevó mucho el tono. Soldado terminó viendo tarjeta amarilla en el descuento del primer tiempo debido a una entrada a destiempo sobre Benkhemassa.

Para el inicio de los segundos 45’, Diego Martínez dio la alternativa a Andorinha. El portero luso del filial debutó así con el primer equipo. El cuadro granadinista salió de nuevo al tapete con la intención de dominar el encuentro, pero la falta de acierto en el último pase impedía que las ocasiones llegasen. El equipo de Sergio Pellicer disfrutó de un libre directo que David Lombán, ex rojiblanco, mandó a la barrera.

Puertas tuvo en sus botas una de las mejores oportunidades del segundo tiempo tras una buena transición. El ‘10’ eligió disparar con la zurda cuando tenía a Quini en una posición ventajosa, pero su intentó se marchó muy desviado. Pasada la hora de juego, Diego Martínez dio entrada a Domingos Duarte, Quini, Gonalons, Antoñín y Dani Plomer, que relevaron a Germán, Montoro, Soldado, Carlos Neva y Fede Vico.

Antoñín trató de revolucionar el encuentro con su chispa, pero los defensores de su ex equipo consiguieron que sus ganas no fueran correspondidas con acierto. El equipo buscó con insistencia las cosquillas al Málaga, pero el bloque de Pellicer no cedió espacios y el ritmo del partido fue decayendo debido a la altura de la pretemporada. El balón parado no sirvió de desatascador como en otras ocasiones.

El Granada movió el banquillo por última vez con la introducción de Álex Martínez, Isma Ruiz y Machís. El extremo venezolano volvió así al equipo tras superar el coronavirus. La entrada del ‘23’ y de Álex Martínez dio alas al equipo para dirigir sus intentos a la banda izquierda, pero el peligró no llegó en ningún momento.

El Málaga mostró muy buenas formas con el balón en el tramo final del encuentro. Los blanquiazules llegaron a jugar varios minutos en campo rival, aunque no pusieron a prueba a Andorinha.El final del partido se vio empañado por un atropello de Víctor Díaz a Adrián en un balón aéreo. El capitán malaguista quedó tendido en el suelo muy dolorido y se montó una tangana entre los dos conjuntos que terminó en nada.