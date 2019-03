Empate insuficiente del Recreativo en Sanlúcar

Ficha técnica Sanluqueño, 1: Javi Jiménez, Mario Hernández (Mawi, 61’), Álex Cruz, José, Pelón, Misffut, Del Moral, Peli, Nando Quesada (Juanfran, 84’), Güiza, (David Toro, 78’) y Edu Oriol. Recreativo, 1: Esteve, Adri Rivas (Víctor Morillo, 68’), Neva, Héctor, Fran Serrano, Isi (Yael, 56’), Jean Carlos, Andrés García, Ontiveros, Viedma (Nacho Buil, 80’) y Rubén Sánchez. Árbitro: Orellana Cid (sevillano). Amonestó a los locales Mario, Peli y José; y al visitante Fran Serrano. Goles: 0-1 (28’) Ontiveros. 1-1 (33’) Edu Oriol. Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésimo séptima jornada del Grupo IV de Segunda División B disputado en El Palmar ante 1.400 espectadores.

El Atlético Sanluqueño y el Recreativo Granada empataron a uno y, por lo tanto, siguen en la lucha directa por conseguir la permanencia en el Grupo IV de Segunda División B. Los dos equipos tienen el goal average igualado, pero a día de hoy, es el filial rojiblanco el que tiene un punto más en la ajustada parte baja de la clasificación.

Fue un partido en el que los locales tuvieron más oportunidades que el Recreativo, pero aun así, los visitantes pudieron sacar un punto de un complicado campo como es el del Atlético Sanluqueño.

Los primeros minutos estuvieron marcados por el tanteo entre ambos conjuntos. Ninguno de los dos tenía el control claro del balón y no podían llegar con claridad al área contraria. Así que los primeros compases de juego estuvieron marcados por la escasez de ocasiones, aunque los locales lo intentaron a base de saques de esquina.

Avisos locales

La primera ocasión clara llegó en el minuto 11 y fue para los locales. Misfutt la cogió en la frontal del área y disparó de manera contundente, pero respondió Esteve para evitar el primer tanto de los locales.

La oportunidad dio alas a los de Abel Gómez que, tres minutos después, lo volvieron a intentar. Esta vez, Edu Oriol, en una gran acción individual, chutó de manera colocada y, otra vez, el meta rojiblanco evitó el gol. En el rechace, Dani Güiza estuvo a punto de enviar el balón al fondo de la red.

Se cumplía el cuarto de hora de partido y las dos ocasiones más claras del partido fueron para un Sanluqueño que había comenzado la contienda con una marcha más.

La alegría dura poco

Pero la oportunidad más clara del partido llegó justo antes de que se cumpliera la media hora. Y esta vez fue obra de un Recreativo que se puso por delante en el marcador. Rubén Sánchez realizó una buena acción individual por la banda hasta llegar a la línea de fondo. Su centro medido fue rematado por un Ontiveros que no perdonó y que anotó el primer gol de la tarde en El Palmar.

Se ponían de cara las cosas para los de Pedro Morilla. Pudo ser mayor la alegría cuando Rubén Sánchez estuvo a punto de hacer el segundo dos minutos después, pero su disparo desde la frontal no encontró la red.

La ilusión para los visitantes duró muy poco. Cinco minutos después del gol de Ontiveros llegó la réplica de un Sanluqueño que logró la igualada. Dani del Moral cogió el balón en la banda y conectó un buen centro que fue golpeado por Edu Oriol al fondo de la red de la portería defendida por Esteve.

El gol espoleó a un Sanluqueño que quiso más y que estuvo a punto de anotar el segundo gol. Primero, por parte de Dani del Moral, pero su chut no encontró puerta. Y posteriormente, Güiza intentó un gol olímpico, pero Esteve estuvo muy atento bajo palos y rechazó el disparo. Así se llegó al descanso con empate a uno y con todo por decidir.

Mayor dominio del Sanluqueño

Tras la reanudación, el Sanluqueño siguió llevando el peso del partido. Fue el conjunto que tuvo las acciones más destacadas. Nando Quesada lo intentó desde centro del campo en un disparo que sorprendió a todo el mundo, pero el balón se marchó muy cerca de la madera. Fue la ocasión más clara en el primer tramo del segundo tiempo.

Los granadinos aguantaron el empuje de los locales en el tramo final del choque

En el 62’, Edu Oriol y Dani Guiza siguieron llevando la batuta de un conjunto local que tuvo ocasiones como para poner el 2-1 en el marcador, pero sus disparos no encontraron portería. Edu Oriol estaba siendo el hombre más peligroso de los sanluqueños. En este tramo de partido, el Recreativo sufría en exceso las embestidas locales.

Conformismo

Se acercaba el tramo final y el Recreativo estuvo en un punto del partido en el que ya daban por bueno el empate. Los granadinos estaban pasando muchos apuros y urgía la necesidad de sumar. Y así fue, porqué los visitantes pudieron aguantar en el tramo final la encerrona del Sanluqueño y volvieron a sumar un punto que comienza a saber a poco.

Con este empate el conjunto recreativista suma once jornadas seguidas sin conocer la victoria, por lo que sigue en la zona baja de la tabla con un horizonte que contempla un tramo final de temporada complicado en la lucha por sellar una permanencia que no se antoja fácil.