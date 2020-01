Foulquier: "Todos hemos hecho un esfuerzo para que pueda estar aquí"

El Granada CF ha presentado este mediodía a Dimitri Foulquier, su primer fichaje del mercado invernal. El futbolista francés ha manifestado que está "muy contento" por poder volver a vestir la elástica rojiblanca. "Cuando supe del interés del Granada, quise venir, y todos hemos hecho un esfuerzo para que pueda estar aquí", ha declarado el lateral. El jugador ha afirmado que está "disponible" para jugar ante el Mallorca si Diego Martínez lo ve conveniente. El director general, Antonio Fernández Monterrubio, el director deportivo, Fran Sánchez, y el consejero Pepe Macanás, han dado la bienvenida al galo, que portará el dorsal '2' en su espalda.

Foulquier se ha mostrado feliz por volver al club, pero el galo ha querido dejar claro que esta nueva etapa es un punto y aparte. "Lo importante ahora es focalizarse en el presente, en el próximo partido ante el Mallorca", ha dicho el carrilero, que guarda buenos recuerdos de su primera época rojiblanca a pesar de despedirse con un descenso. "Pase muchos años buenos aquí", ha declarado.

La gran temporada firmada por el francés el año pasado en Getafe no pasó desapercibida, pero el jugador ha asegurado que "no puedo juzgar si soy mejor que antes o no". El nuevo '2' rojiblanco si ha prometido "trabajar y entrenar" para mejorar. El propio Foulquier ha admitido que el pasado verano el club azulón quiso hacerse con sus servicios, pero no hubo acuerdo entre Getafe y Watford. "Son cosas del fútbol", ha comentado el polivalente futbolista, que busca en Granada los minutos que no ha tenido en Inglaterra en la primera mitad de la temporada.

El lateral ha descrito a Diego Martínez como "un entrenador ganador que siempre quiere competir y ganar", aunque ha reconocido que apenas lo conoce aún, pues sólo ha compartido un par de entrenamientos con el gallego. El jugador cedido por el Watford acaba de aterrizar en el vestuario, pero por sus palabras parece que tiene claro la filosofía a seguir. "Aquí todos somos importantes y todos podemos ayudar en algo", ha manifestado Foulquier, que ya práctica el "pasito a pasito" que tanto gusta a su nuevo técnico.

Preguntado por su versatilidad para jugar en distintas posiciones, el carrilero ha dicho que su posición natural es el lateral derecho, aunque ha afirmado: “cuando firmas el contrato tienes que estar preparado para todo”.

El director general rojiblanco, Antonio Fernández Monterrubio, ha dado la bienvenida al jugador recordando que el Granada es su “casa”, y ha matizado que el francés llega a un club “más organizado e identificado con la ciudad” que cuando se marchó. “Gracias por elegirnos habiendo ofertas mejores”, ha sentenciado Monterrubio.

Fran Sánchez: "La primera vez que vi a Foulquier le brillaban los ojos con la posibilidad de volver a Granada"

El director deportivo de la entidad, Fran Sánchez, ha arrancado su intervención señalando que era “prioridad absoluta reforzar el lateral derecho” tras la grave lesión de Quini. “La primera vez que vi a Foulquier le brillaban los ojos con la posibilidad de volver a Granada”, ha declarado el directivo.

Sánchez ha explicado que los fichajes realizados en el mercado invernal son distintos a los veraniegos debido a la “inmediatez” con la competición, por lo que toda ventaja que tenga Foulquier para su adaptación es un plus para el francés y para el cuerpo técnico rojiblanco.