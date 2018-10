Funciona con todos los trajes

Llevaba Diego Martínez tres semanas consecutivas formando con el mismo once titular pero en Reus decidió hacer una modificación con la entrada de Pozo en lugar de Fede Vico. La apuesta le funcionó, lo que llevó al preparador a repetir este domingo ante el Mallorca el equipo titular de la anterior jornada. La entrada del extremo sevillano no fue la única variación que el Granada realizó en tierras catalanas, ya que el equipo actuó por primera vez en este campeonato con un 1-4-4-2 de principio. Por eso, y una vez conocido el once, la gran duda antes del choque ante los bermellones radicaba en el dibujo elegido por el preparador, con Antonio Puertas de nuevo junto a Adrián Ramos como segunda punta, o con el habitual hasta el anterior choque 1-4-2-3-1.

el dibujo

Al final optó Diego Martínez por repetir la fórmula de Reus, con Antonio Puertas con libertad para descolgarse para recibir pero más pegado a Adrián Ramos que de costumbre. También cambió la ubicación habitual de los extremos, con Pozo de inicio en la izquierda y Vadillo en la derecha, aunque ambos permutaron sus posiciones varias veces con el paso de los minutos.

la movilidad

Fue la movilidad de estos jugadores, la capacidad que tienen ambos para aparecer por cualquier parte del campo, la que derivó en el 1-0. Había empezado el Granada dubitativo por el buen hacer del Mallorca, pero los nazaríes mejoraron con el paso de los minutos. Fue necesario que ajustaran bien las marcas, que apareciera Montoro para templar y que tuviera el capacidad para tener el balón en su poder. Lo demás, lo hicieron los jugadores con más calidad.

lago contra víctor

Se fue al ataque Víctor Díaz menos veces que en otros encuentros. La presencia de Lago Junior por su banda suponía una amenaza constante, y eso que Pozo, que al final jugó más minutos por la derecha, ayudó en tareas defensivas. Menos progresiones, pero bien elegidas. El que sí percutió por su banda más de lo habitual fue Alex Martínez por la izquierda, buscando casi siempre situaciones de superioridad.

los cambios

Como suele ser habitual esta temporada en el Granada, los cambios de cromos por parte del técnico conllevaron modificar el esquema, al menos en dos de ellos, lo que provocó que los rojiblancos volvieran a utilizar hasta tres dibujos distintos durante el partido. La entrada de Fede Vico por Vadillo provocó que el Granada mutara a un 1-4-1-4-1, con Fede San Emeterio como único pivote, con el cordobés y Montoro más avanzados y Antonio Puertas ya en banda. Cuando Rodri sustituyó a Adrián Ramos, todo siguió igual

zaga de cinco

La tercera sustitución, Quini por Pozo, volvió a variar el dibujo, ya que el Granada se colocó con una defensa de tres centrales y dos laterales-carrileros. La polivalencia de Víctor Díaz permite este tipo de situaciones. Fede San Emeterio, otra vez enorme durante todo el partido, creció con el paso de los minutos pese a estar como medio más retrasado. El Granada camaleónico y de los distintos planes sigue funcionando y ganando. Es una racha para disfrutar.