El Albacete-Granada CF centra la atención de la jornada en Segunda

El agónico partido por la salvación para el Málaga frente al Levante y el duelo directo por la promoción y el ascenso entre el Albacete y Granada marcan la nueva jornada de la Liga SmartBank, en la que el Eibar defenderá el liderato obtenido la pasada semana.

El conjunto vasco se alzó a la primera plaza de la clasificación la pasada jornada al ganar al Burgos y aprovecharse del empate de Las Palmas con el Málaga.

Esta jornada, el Eibar visitará Anduva para medirse al Mirandés sabiendo los resultados del resto de equipos. Aún así, el equipo vasco buscará su quinto triunfo consecutivo ante el conjunto burgalés, que tiene la permanencia encarrilada.

Las Palmas, tras los dos empates cosechados las últimas jornadas, espera reencontrarse con la victoria en un derbi canario siempre especial frente al Tenerife, al que visitará en el Heliodoro Rodríguez López con el objetivo de meter presión al Eibar.

Por detrás, como tercer y cuarto clasificado, ambos con 55 puntos y a tres del ascenso directo, están Levante y Granada.

El conjunto valenciano, que solo ha sumado un punto de los últimos seis, visitará La Rosaleda, dónde le espera un Málaga en situación crítica. El equipo andaluz está a diez puntos de la salvación y todo lo que no sea ganar le hará seguir reduciendo sus opciones de salvación.

El Granada, por su parte, se medirá en el Carlos Belmonte al Albacete, que encadena cinco partidos sin perder, es sexto de la clasificación y su principal objetivo es asegurar una plaza para disputar la promoción.

El Alavés, también en promoción como quinto clasificado, quiere poner fin a la irregularidad de las últimas tres jornadas, en las que ha sumado solo dos puntos de nueve posibles. Esta jornada visita El Toralín, donde la Ponferradina, que lleva nueve jornadas sin ganar y está en descenso a seis puntos de la salvación, necesita urgentemente cambiar la dinámica.

Más partidos

En situación aún más crítica están el Lugo y el Ibiza, ambos empatados a 24 puntos, a doce de la salvación. Todo lo que no sea ganar les seguiría hundiendo en la tabla y por ello esta jornada se antoja clave para sus respectivos intereses.

El Ibiza se desplaza a Andorra con el objetivo de ganar a domicilio ante un rival que, en caso de ganar, daría un paso muy importante hacía la permanencia, igual que le ocurre al Racing Club, que espera asaltar el Anxo Carro para sumar tres puntos vitales que le permitirían acercarse a la salvación y dejar muy tocado al Lugo.

Alejarse del descenso, que ahora ve a seis puntos, es lo que quiere el Oviedo, que espera sorprender a un Leganés que encadena cinco partidos sin ganar y ha encajado tres derrotas en este tramo.

El otro equipo asturiano, el Sporting de Gijón, también ve el descenso a seis puntos, por lo que no se puede descuidar si no quiere meterse en un lío. Esta semana visita al Burgos, virtualmente salvado, pero que no renuncia a pelear por la promoción.

Huesca y Real Zaragoza disputarán un derbi aragonés de dos equipos resignados que, ilusionados al principio de curso con metas mayores, ahora solo tienen como objetivo la salvación. Aun así la expectación en las gradas será máxima ya que El Alcoraz estará lleno.

La jornada se completa con el duelo entre el Villarreal B y el Cartagena, también separados por tres puntos y que viven cómodamente instalados en mitad de tabla con el objetivo de la permanencia encarrilado.