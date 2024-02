Puntazo de un bravo Granada ante el Barcelona (3-3)

El Granada rozó la campanada en su visita al Barcelona al empatar (3-3) un partido en el que llegó a ir ganando 1-2 y 2-3.

Pese al tempranero tanto del talentoso Yamine Lamal, los rojiblancos dieron la vuelta al choque con dianas de Ricard y Pellistri. Empató Lewandowski, hizo el 2-3 justo después Ignasi Miquel y rescató un punto para los visitantes Yamine Lamal, aunque pudo marcar el cuarto el Granada.

El empate y el buen partido, puede ser un punto de inflexión en la pelea por la permanencia del Granada, que ahora recibirá a siete puntos de la salvación a Almería y Valencia de forma consecutiva.

Dos problemas de última hora se añadieron en el Granada a las bajas de Gonzalo Villar, Lucas Boyé, Piatkowski, Vallejo y Víctor Díaz. La primera fue la ausencia de Bruno Méndez, el jugador más importante de la zaga desde que llegó. La ocultó de forma absurda Medina en la rueda de prensa del sábado. La segunda, las molestias sufridas en el calentamiento por Carlos Neva, que no pudo ser de la partida.

Formó el Granada con una inédita zaga de cinco con Ricard, Rubio, Hongla como tercer central, Ignasi Miquel y Maouassa, con Sergio Ruiz y Gumbau tratando de dar fortaleza al equipo en la medular y Melendo, Pellistri y Uzuni como atacantes.

En el Barça volvieron al once Ter Stegen e Íñigo Martínez, con Cubarsí de titular, Cancelo por la izquierda y Christensen incrustado en la medular.

Pese a recibir el 1-0 en el minuto 14 le fue bien al Granada con su plan, ya que contuvo medianamente bien al irregular Barça de Xavi y llegó con más o menos asiduidad a las inmediaciones de Ter Stegen.

Antes del gol de Yamine Lamal cerca del cuarto de hora avisó el Barça en dos ocasiones, la primera de Gundogan a pase de Lewandowski con Batalla siendo más rápido en la caza del balón que el teutón, y la segunda con un centro chut de Lamine Yamal al que no llegó por poco Lewandowski.

El tanto llegó en una jugada por la izquierda de Cancelo, con pase al segundo palo para que Yamine Lamal, libre de marca, rematara cuando el balón parecía que iba a salir por la línea de fondo.

El Barça parecía haber hecho lo más difícil y sesteó durante un buen rato ante un Granada siempre serio, pese a lances con muy poco control de balón por la buena presión alta de los culés.

Reaccionaron al 1-0 los rojiblancos con una buena jugada personal de Maouassa que acabó con un defectuoso remate y con una acción por la derecha de un activo Pellistri, que acabó con chut sobre los defensas de Melendo tras impedir Kounde el remate de volea anterior de Uzuni.

En plenos minutos de sopor pudo ser expulsado Cubarsí con una fea entrada con tacos a la rodilla de Uzuni. No le impactó de lleno, pero le dio, vaya que sí le dio. Ortiz Arias no pitó ni falta y el VAR decidió que como era para fastidiar al grande en vez de al Granada, mejor no entrar.

Antes, con el mismo resultado, también había jugado con fuego Pedri en una entrada con tacos sobre la parte alta del tobillo de Pellistri.

Le costaba trabajo llegar al Granada y cualquier falta favorable en la medular era balón colgado a la frontal del área, con los centrales subiendo al ataque.

Fue clave el tramo final del primer tiempo, el que se pasó del 2-0 al 1-1. Primero Hongla sacó bajo palos el tiro de Lewandowski tras jugadón a la contra de Pedri y Gundogan. Casi a renglón seguido llegó una larga y bonita jugada del Granada saliendo desde atrás que acabó con internada y asistencia de Pellistri por la derecha y remate a gol de Ricard en el primer palo.

Empate al descanso, éxito total. Fue buena la salida del Granada en la segunda parte, con momentos de posesión y conteniendo bien al Barça cuando el esférico le era esquivo. La primera llegada local tras el descanso fue un tiro de Lewandowski en el área tan duro como desviado.

El desenlace

Contestó el Granada con una buena llegada de Pellistri, tras pase al espacio de Ricard. El uruguayo, con poco espacio estrelló su chut contra la cara de Ter Stegen en una buena llegada rojiblanca.

La campanada llegó a la hora de juego con el 1-2. Otra buena salida por la derecha del Granada, un mal despeje de Cubarsí y el envío inteligente de Uzuni para Pellistri marcara a portería vacía.

Como suele pasar en la casa del pobre, la alegría fue efímera. Apenas tres minutos después empató el Barcelona con una sensacional asistencia de Gundogan y un remate de Lewandowski para superar a Batalla en el mano a mano.

Como si de una serie de Netflix se tratara, el Granada marcó otros tres minutos después el 2-3. En la segunda acción tras un envío de falta al área, Maouassa se buscó el sitio para centrar y el cabezazo de Ignasi Miquel, libre de marca, fue sensacional para superar con suspense a Ter Stegen.

Entró el Granada ganando en el cuarto de hora final, que fue cuando Callejón entró por Melendo y cuando el Barça se fue con todo arriba, con muchos jugadores de mitad de campo hacia arriba buscando siempre el área rojiblanca.

Estaba medianamente tranquilo el Granada, pese al gol por fuera de juego anulado a Íñigo Martínez, cuando Callejón perdió un balón absurdo en la frontal del área y Lamine Yamal sorprendió a un Batalla mal colocado para firmar el 3-3.

Estuvo a punto de pasar la de antes, ya que el Granada tuvo a continuación una clarísima doble ocasión para el 3-4. Primero con Uzuni, que se topó con el paradón de Ter Stegen, y después por mediación de Rubio de cabeza, con Sergio Ruiz rozando el remache en el segundo palo.

Pese a las llegadas rojiblancas el Barça buscaba el 4-3 con todo. Batalla se lo negó a Lewandowski, aunque los injustificados ocho minutos de añadido dieron una vida extra al Barça.

Con el debutante Jozwiak y Matías Arezo en el campo no tuvo ninguna ocasión más el Granada. Torrente entró en el 94’ por Gumbau. La última del partido fue un cabezazo fuera de Marc Guiu.