Montar el equipo de mitad de campo para arriba, un calvario para Alexander Medina

Cuando Paco López entrenaba al Granada, el equipo era un desastre en defensa pero mantenía el tipo en ataque. La llegada al banquillo rojiblanco de Alexander Medina hizo que cambiara las tornas, ya que desde que arribó a Granada el uruguayo se ve un plantel que defensivamente mantiene el tipo pero que en ataque le cuesta horrores crear ocasiones de gol y marcar.

Y no será porque el Cacique no lo ha intentado con sistemas y con jugadores diferentes, ya que pocos son los dibujos que no ha usado o lo que futbolistas que no ha utilizado en sus intentos de mejorar la situación.

La llegada de Bruno Méndez y de Batalla ha servido para asentar una defensa donde apenas hay cambios. Los dos son fijos, Carlos Neva y Ricard también, mientras que entre Piatkowski y el muy usado Ignasi Miquel saca el técnico los onces titulares. No ha hecho falta que ningún jugador más se asome a las titularidades en la zaga.

De mitad de campo hacia arriba es diferente. Sólo Sergio Ruiz, Lucas Boyé cuando ha estado disponible y Bryan cuando estaba en el equipo han sido fijos, ya que el resto han variado, y mucho.

Sergio Ruiz, Gumbau, Hongla, Gonzalo Villar, Petrovic, Bryan, Álvaro, Antonio Puertas, Callejón, Melendo, Pellistri, Corbeanu, Manafá, Mouassa, Uzuni, Lucas Boye, Matías Arezo… a todos esos futbolistas ha utilizado Medina en algún momento en la medular, las bandas del ataque o la delantera, con la gran mayoría apareciendo como poco una vez en el once titular.

Ha probado el técnico ubicando al equipo en 1-4-3-3, lo ha hecho en 1-4-4-2, ha usado el 1-4-2-3-1, pero ninguna de las propuestas ha sido lo suficientemente beneficiosa para que perdurase y la siguiera manteniendo.

El mercado invernal ha supuesta una vuelta de tuerca más que el preparador tratará de aprovechar. Han llegado Hongla, Corbeanu, Pellistri y Jozwiak, más la venida a finales de diciembre de Matías Arezo repescado desde el Peñarol.

Sin embargo, se han marchado Petrovic, Bryan y Álvaro, los dos últimos muy usados por el preparador, el malagueño de siempre y el lateral-extremo zurdo a más con el paso de los partidos hasta que se fue al Benfica vía Manchester United.

Lo que viene

En un guiño macabro que obliga a buscar una alternativa más, la lesión de Lucas Boyé le puede tener varias semanas de baja, por lo que no podrá contar Medina con su ‘nueve’ de referencia, que ya faltó a los partidos ante el Getafe y Las Palmas.

Para colmo de infortunios, Gonzalo Villar tampoco podrá estar por sanción en el partido de este domingo ante el Barcelona en el Olímpico Lluis Companys. Hablamos de un futbolista muy utilizado por Medina, bien sea como medio centro, de media punta o partiendo como falso extremo.

Parece que hay jugadores con un sitio fijo en el once para Barcelona, caso de Hongla y Sergio Ruiz en el doble pivote y de Pellistri en una banda, mientras que el resto de jugadores de ataque son una incógnita, con la certeza de que para el sitio de delantero centro tendrá que elegir entre Matías Arezo y Uzuni, dado que parece complicado que jueguen los dos.

Melendo, que fue titular ante Las Palmas pero el elegido para ser sustituido tras la expulsión de Piatkowski para que entrara Ignasi Miquel, puede contar con una nueva oportunidad tras sus buenos minutos ante el Getafe.

Por rival, situación propia y bajas, no parece el partido ante el Barcelona el más propicio para que Medina encuentre solución a los problemas ofensivos del equipo, aunque algún día tendrá que hacerlo y el tiempo se agota.