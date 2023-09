El Granada da la cara ante el Betis pese a no vencer

Hay dos maneras de afrontar los periodos de calendario con jornada intersemanal, esos partidos que están pegados al anterior y al posterior, sin apenas tiempo para prepararlo ni tampoco para digerir lo que pasa en el mismo: una es realizando numerosos cambios, poniendo un once distinto y lleno de rotaciones al del duelo que le precede; la otra es apostando más o menos por lo mismo, sin hacer apenas sustituciones en el once y esperando que no afecta ni la fatiga ni el cansancio.

Betis y Granada pusieron en práctica las dos opciones en el duelo que les midió este jueves en el Nuevo Los Cármenes, ya que el conjunto verdiblanco metió seis cambios, lo que quiere decir más de medio equipo nuevo, en relación al que actuó el domingo contra el Cádiz, mientras que el Granada sólo hizo una variación en su alineación respecto a la usada contra Las Palmas.

Se esperaban más variaciones en el once del Granada, pero Paco López quedó contento con el trabajo defensivo de los suyos en el Gran Canaria pese al 1-0 final, y sólo estimo hacer un cambio en la medular en busca de la mordiente ofensiva que faltó en el choque anterior.

Ese cambio fue la entrada en el once titular de Gonzalo Villar en lugar de Sergio Ruiz, que ya se quedó en el banquillo y sin disputar minutos en el anterior compromiso en casa contra el Girona. El resto los mismos diez que jugaron de inicio en Las Palmas, con jugadores como Callejón o Bryan de inicio en un banco donde también ocupó lugar un Miguel Rubio recuperado de la lesión muscular que le ha tenido varias semanas de baja.

Se colocó el Granada sobre el terreno de juego en el habitual de Paco 1-4-4-2, con Melendo y Antonio Puertas partiendo desde banda pero con libertad total de movimientos y Gonzalo Villar como escudero en el doble pivote de un Gumbau que, como en Las Palmas, volvió a ver una amarilla muy tempranera, ya que a los tres minutos ya estaba amonestado.

Movilidad

De hecho, la movilidad de Antonio Puertas, indetectable en muchos momentos para la zaga bética, fue el principal arma del Granada en un primer tiempo dominado de principio por los visitantes pero en el que se crecieron los locales hasta jugar los mejores minutos de lo que va de temporada. Lástima que ese buen hacer no se reflejara en el marcador con algún gol que merecieron, de sobra, los de Paco López. No aprovechó el Granada su momento.

Se vio obligado a realizar una sustitución el técnico rojiblanco antes del final del primer tiempo, ya que no pudo continuar en el partido Uzuni por problemas musculares, lo que hizo que entrara al partido Bryan Zaragoza. El joven atacante se colocó en el mismo sitio donde estaba el albanés, como acompañante de Lucas Boyé arriba en una especie de segundo punta con libertad de movimientos.

En la segunda mitad, que empezó sin más sustituciones en ningún equipo, salió mejor el Granada, pero el Betis tardó en marcar lo que tardó en encontrar un tiro franco desde fuera del área, ya que así volvió a recibir el Granada. Esta vez fue el debutante como titular Assane quien fusiló desde lejos a André.

Factor Bryan

El gol motivó una pequeña variación táctica en el Granada, pasando a partir desde la banda Bryan y colocándose arriba Antonio Puertas. Poco después metió dos cambios Paco López con la entrada al campo de Callejón y de Sergio Ruiz, por Melendo y Gonzalo Villar, que dieron aire y vida al Granada. Pocon después, tras unos minutos de zozobra después del 1-0, Bryan puso un caramelo en forma de asistencia a Lucas Boyé para el 1-1.

Las dos últimas sustituciones en el Granada fueron la entrada de Petrovic y Weissman, por Gumbau y Antonio Puertas, ambos fatigados, que permitieron al equipo dominar parte de un tramo final del choque convertido en un intercambio de golpes, porque a ninguno le convencía el empate.