Medina: "Tenemos armas para sacar un resultado positivo"

El entrenador del Granada, el uruguayo Alexander Medina, destacó que el Atlético de Madrid, rival este lunes de los suyos en el Nuevo Los Cármenes, “tiene un potencial enorme en ataque” y no cree que le afecte la eliminatoria copera contra el Real Madrid porque “ha tenido tiempo de recuperar”.

Medina explicó este domingo en rueda de prensa que “el ánimo del equipo es bueno” y que los suyos salieron “fortalecidos más allá del resultado” del último partido que perdieron contra el Betis.

“Entendemos que hicimos un buen partido, competimos hasta el final, estuvimos cerca de sumar e hicimos méritos para lograrlo”, añadió el técnico, quien reconoció que “el objetivo” para la próxima cita ante el Atlético de Madrid es “ganar más allá del rival que hay enfrente”.

Medina destacó del cuadro colchonero “sus fortalezas, sus virtudes, su calidad y su jerarquía”, ya que es “uno de los mejores equipos de España y de Europa”.

“Confiamos en nuestro equipo, tenemos armas para sacar un resultado positivo. Hay que jugar al 120 por ciento de nuestras posibilidades y no tengo dudas de que vamos a estar a la altura del juego”, añadió.

Sobre el posible cansancio que arrastre el Atlético, recordó que “las dos prórrogas fueron durante una semana” y que, pese a ser “partidos intensos”, tuvieron “tiempo de recuperar”, además de que “el Atlético tiene una plantilla con mucha jerarquía para poder contar con cualquier futbolista”.

Medina pidió a los suyos “jugar con intensidad regular los noventa minutos porque así lo hace el rival”.

“Planificamos los puntos fuertes del rival y sus patrones de movimiento. El Atlético es un equipo con muchas variantes y con un potencial enorme en ataque, viene de hacerle siete goles al Real Madrid. También tiene cosas donde podemos sacar ventaja”.

Medina espera ver un Granada “intenso, corto, compacto, sólido, con agresividad defensiva y con buenos posicionamientos a la hora de jugar”.

Nombres propios

Sobre la sanción de dos partidos al camerunés Martín Hongla, afirmó que le parece “un poco desorbitada” aunque también pidió “autocrítica” por parte de un jugador que era “una alternativa clara para jugar el partido” ya que “vino para potenciar una zona que había que reforzar”.

Respecto a las cuentas de la permanencia, el técnico del Granada declaró que no es bueno “con las matemáticas”, por lo que se enfoca “en el trabajo del equipo y en seguir creciendo” ya que “es la única forma de tener oportunidades de estar en Primera”.

“Veo ilusión por seguir mejorando y creciendo, que es lo importante. Los últimos partidos se parecieron bastante al equipo que queremos. Hacer cuentas es hacer futurología y cuando te distraes no es bueno”, finalizó Medina.

En cuanto a nombres propios, dijo que André Ferreira “está con nosotros, aunque puede haber salidas y llegadas, tampoco lo tengo claro porque esto es futbol y varía de un día a otro”.

Sobre Gumbau afirmó que “está al cien por cien y en condiciones óptimas” tras una “semana totalmente normal”.

De Álvaro comentó que “lamentablemente lo disfrutamos poco” de una posible salida de Matías Arezo que no tiene “información respecto a él” y de Pellistri que es un futbolista que no conoce pero que son situaciones que no dependen de él, por lo que “no puede detallar nada “porque no es jugador del Granada”.