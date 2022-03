Robert se ve "con mucha energía y ganas"

El entrenador del Granada, Robert Moreno, valoró como positivo el punto sumado este lunes por su equipo ante el Cádiz (0-0) y dijo que se ve “con mucha energía y muchísimas ganas” pese a que los suyos suman ocho jornadas sin ganar.

“Antes de la expulsión (de Domingos Duarte en el minuto 33) el partido estaba igualado. Los dos equipos con nervios, errores que no son propios en pases fáciles y situaciones que están condicionadas por la situación de tensión y de presión”, dijo Moreno en sala de prensa sobre la media hora inicial del choque.

“Esos minutos eran ida y venida, con dos equipos que se solapaban. A partir de la expulsión hemos hecho mucho mejor partido. Hemos defendido más de sesenta minutos con uno menos y hemos generado más ocasiones que el rival”, añadió.

Robert Moreno se mostró “contento y orgulloso de la reacción” de los suyos y de “ver que el equipo tiene espíritu”.

“Hemos sacado un punto y seguimos con cuatro sobre el descenso. Queríamos los tres y hasta el añadido vi que los podíamos lograr, pero tal y como se han puesto las cosas es positivo”, agregó.

Sobre los gritos en su contra

Sobre los gritos de la afición pidiendo su marcha, comentó que son fruto de “la disconformidad con la situación” y de que “el entrenador es el máximo responsable”.

“Recordaremos esto como una anécdota al final de temporada. Es normal que la gente quiera que el equipo gane. No tengo nada que decir, sólo trabajar y ganar partidos para que todos estemos contentos”, sentenció.

“Me veo con mucha energía y muchísimas ganas, ver a mis jugadores cada día es lo que da más confianza por lo que matan por su entrenador y el equipo. Tengo espaldas muy anchas y no me desamino”, finalizó el técnico del Granada.