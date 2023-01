Luis Carrión lamenta que el gol del Granada CF llegó cuando mejor estaba en Cartagena

El entrenador del Cartagena, Luis Carrión, cree que su equipo estuvo mejor en el segundo tiempo que en el primero del partido perdido en el Nuevo Los Cármenes ante el Granada y lamentó el momento en que llegó el tanto rojiblanco.

“En la primera parte el equipo no ha estado demasiado bien. No hemos salido fácil con el balón y tardamos en recuperar”, afirmó Carrión en rueda de prensa.

“En la segunda parte estuvimos mejor, presionamos más alto y ellos tuvieron más dificultades, y cuando mejor teníamos el partido ha llegado el penalti. Luego hemos tenido alguna ocasión con la expulsión, pero estuvimos acelerados en últimos minutos”, añadió el entrenador del Cartagena.

“La sensación que tengo es que si estamos tímidos somos un equipo ramplón y si estamos como en la segunda y somos agresivos somos un equipo que ganara partidos. Estamos en una buena clasificación y para ganar tenemos que ser agresivos. Me voy medio bien por la segunda parte, pero no me ha gustado la primera”, comentó.

Sobre el árbitro

Carrión fue claro sobre la actuación arbitral, que enfadó a los murcianos al reclamar un penalti por una posible mano de un jugador del Granada en los últimos minutos.

“No lo entiendo, no entiendo cómo van las manos y no opino. En un partido de Primera hay manos y aquí no. Nunca en la vida lo entenderé. La tarjeta roja a Calero es interpretación del árbitro”, indicó.