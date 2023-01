Paco López cree que al Granada CF le falta “fortuna y suerte en las finalizaciones”

El entrenador del Granada CF, Paco López, comenzó su rueda de prensa tras la victoria de este domingo ante el Cartagena, felicitando “a la afición que ha venido al campo en un día como hoy”.

“La victoria es de ellos, han ayudado y empujado. Y quiero compartir la felicitación con los jugadores”, añadió el técnico, que pasó a analizar el partido.

“En la primera parte no se puede estar mejor a todos los niveles, ha salido todo y ha faltado un poco de fortuna y suerte en las finalizaciones, que también en necesaria. No se pueden hacer más cosas bien ante un gran rival”, explicó.

El técnico siguió en su análisis del duelo: “En la segunda parte no hemos estado como en la primera. Por eso doy merito a la victoria. Ganamos a rival que pelea por lo mismo que nosotros y miramos el presente y el futuro con muchísimo optimismo”.

Sobre el once inicial elegido, comentó que “la intención de jugar con Soro y Uzuni arriba era para presionar a un equipo que intenta salir desde atrás con forma peculiar”.

“La idea era apretar a centrales y medios sin saltar de forma alocada los medios. Mirto y Soro tienen ese dinamismo y con balón queríamos tener movilidad”, aseveró para referirse también a los cambios de planes antes de cada sustitución por la lesión de Rochina, el 1-0 y la roja a Bodiger.

Cambios y nombres propios

“Esto es imprevisible y hay que decidir. Tenemos cinco cambios pero en tres ventanas y gastamos una en la primera parte, lo que te obliga a pensar más las cosas. Cada circunstancia te obliga a pensar para intentar acertar en esos cambios. En cambio de la primera parte hace que no puedas precipitarte en los otros. En la segunda mitad no éramos el equipo del primer tiempo, pero no pasábamos apuros y teníamos el control del partido”, aseveró al ser cuestionado por su tardanza en las sustituciones.

Paco López habló de Cabaco: “Su rendimiento no me sorprende, se trata de sacar el máximo rendimiento a todos para que puedan ayudar. Tratamos de que eso sea un equipo. No se trata de nombres sino del Granada, lo que pretendemos es hacer un auténtico equipo”0

Y también de Antonio Puertas: “Era momento para él, da energía, experiencia, ha estado sensacional los minutos que ha jugado. Te ayuda muchísimo”.

Sobre el mercado de invierno, el técnico comentó que está para “para encontrar algo que dé un salto de calidad y ayude, no merece la pena firmar por firmar, sino para que llegue algo que ayude a conseguir los objetivos”.