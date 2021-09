La reacción del Granada CF tiene que llegar ya

Lo del Granada CF hoy en Vigo es más que un partido. El cuadro rojiblanco visita al Celta muy necesitado.

No ha ganado aún esta temporada, está en puestos de descenso y sus próximos rivales será los poderosos Sevilla y Atlético, por lo que es un duelo trascendental, pese a estar todavía en septiembre.

La tabla indica que el Celta es un oponente directo. Sólo tiene cuatro puntos y gracias a que ganó en la pasada jornada a domicilio. Los gallegos han caído en los tres partidos disputados en su feudo.

Pero su potencial, sobre todo de mitad de campo hacia arriba, y lo bien que se le da el Granada últimamente, hace que sea un encuentro tremendamente difícil.

El positivo empate sumado por los granadinistas justo hace una semana en el campo del Barcelona (1-1) quedó ensombrecido por la derrota del pasado jueves ante la Real Sociedad (2-3), lo que ha llevado al nerviosismo, y con razón, a la grada.

Porque además de no ganar, este Granada no convence. Tiene que empezar a reaccionar más pronto que tarde, sobre todo si Robert Moreno no quiere que se empiece a cuestionar de forma seria su continuidad. Más allá de los resultados, que son malos, lo visto hasta ahora es preocupante.

Y también que apenas haya síntomas de mejora. Son cuatro derrotas en los tres últimos partidos, con diez goles recibidos en esos 370 minutos.

Novedades

Balaídos es el campo y el Celta el rival ante el que esta noche tiene que cambiar la deriva del equipo. El choque comenzará a las nueve de la noche y lo vera toda España en abierto por Gol Televisión.

El técnico tiene para el vital compromisos ante el los celestes la baja del medio camerunés Yan Eteki, que se encuentra lesionado tras sufrir en el duelo ante el Barcelona una lesión muscular que lo tendrá varias semanas de baja.

Confía Robert en contar con el extremo venezolano Darwin Machís, que no pudo finalizar por problemas musculares el pasado duelo contra la Real Sociedad. Seguramente no sea titular aunque el técnico informó que podrá contar con él para el partido.

Como ha venido ocurriendo en los pasados choques, se esperan cambios en el once inicial. En principio, jugadores que no actuaron contra la Real pero que sí que fueron titulares y estuvieron a buen nivel en el Camp Nou, caso de Quini o del peruano Luis Abram, estarán de inicio.

Habrá que ver qué trío actúa en el centro del campo y quien acompaña arriba a Luis Suárez, que parece intocable, sin descartar que se pueda producir algún cambio de dibujo ante un Celta que ataca de una forma especial, tal y como reconoció el sábado el técnico en rueda de prensa.

Aspas espera a Robert

En el Celta será titular Iago Aspas, que suele brillar ante el Granada y que, encima, espera con el colmillo afilado a Moreno, que dejó de citarlo para la selección nacional pese a que se encontraba en un gran momento de forma cuando el catalán reemplazó a Luis Enrique en el combinado español .

Aspas, muy dolido en ese momento por lo ocurrido, guardó silencio, pero seguro que no olvida. Y este lunes buscará venganza ante el entrenador del Granada, justo el que llega con más presión al encuentro.

Junto a Santi Mina, el atacante formará la dupla ofensiva del Celta, que dará continuidad al bloque que ganó al Levante en la pasada jornada.

Eduardo Coudet, entrenador de los gallegos, sólo duda entre el peruano Tapia y Fran Beltrán, mientras que Nolito, tras destacar ante el Levante, apunta de nuevo a un once del que se caería el argentino Cervi.