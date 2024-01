Al Granada le da para hacer un once inicial de centrales

Con Batalla en la portería, jugaría Vallejo de lateral derecho, Coppola y Piatkowski en el centro de la zaga e Ignasi Miquel de lateral izquierdo, Hongla y Víctor Díaz en el doble pivote, Rubio por la derecha, Torrente por la izquierda y Miki Bosch y Bruno Méndez como delanteros.

No es un delirio periodístico, sino el once inicial que podría formar el Granada, íntegro de defensas centrales más el portero, si al final, como parece, se confirma la llegada de Hongla y Coppola desde el Hellas Verona y, como por ahora ocurre, no sale ningún jugador.

El director deportivo del Granada, el italiano Matteo Tognozzi, se ha tomado muy en serio eso de reforzar la defensa, línea más castigada y criticada en la primera vuelta, y lo está haciendo a lo grande, con jugadores que no paran de venir sin que por el momento haya salidas.

El uruguayo Bruno Méndez ya llegó y jugó en el partido contra el Cádiz del pasado jueves, último de la primera vuelta y primero del nuevo año, mientras que el polaco Camil Piatkowski se encuentra en Granada desde finales de la pasada semana y podría ser de la partida contra el Betis.

Llega cedido desde el Salzburgo austriaco y está llamado, en principio, a ser defensa titular en la zaga junto a Bruno Méndez.

Por si esto fuera poco, Tognozzi se afana en traer a Hongla y Coppola, que todo hace indicar serán rojiblancos en las próximas horas.

Hongla es medio centro, aunque a lo largo de su carrera jugó mucho como defensa central. En el Valladolid, que fue su último equipo en España, lo hizo mucho en esa demarcación.

Al Granada viene para ser usado en la medular, pero en cualquier momento podría formar parte de la zaga.

Coppola se convertirá, en principio, en el tercer central del equipo, a la espera de fallos, sanciones o lesiones de Bruno Méndez o de Piatkowski para poder entrar en el once.

Esta súper población de nuevas incorporaciones en defensa deja en un lugar secundario a todos los defensas que hasta ahora formaban la zaga del Granada, con la posibilidad de que más de uno haga las maletas en este mercado invernal.

El que más cuenta, por ahora, para Cacique Medida, es Ignasi Miquel, titular con él en los cinco partidos que ha dirigido al equipo el técnico uruguayo.

De igual forma, es uno de los que tiene mejor cartel en otros equipos, por lo que no es nada descartable una posible salida.

Los otros

Lo mismo ocurre con Rubio y Torrente, lastrados por los problemas físicos en diferentes fases de la temporada pero ya recuperados y apetecibles seguro para muchos equipos.

Vallejo ya está recuperado de los problemas físicos sufridos durante casi toda la temporada y fue de la partida ante el Cádiz. Medina lo usó como lateral diestro, donde también puede jugar Bruno Méndez, por lo que habrá que ver en qué demarcación lo utiliza.

No parece fácil romper la cesión con el Real Madrid, y menos ahora que está recuperado, por lo que está por ver el rol del maño en lo que queda de temporada.

Tampoco parece fácil que cambie la situación de Víctor Díaz, capitán del equipo y hombre clave en el vestuario pero que está aportando poco en el verde esta campaña.

Bajará al filial, como de hecho ya ha hecho desde hace algunas semanas, Miki Bosch para acabar la temporada en el Recreativo tras ser usado para entrenos, y también llegó a jugar algún partido, con el primer equipo.