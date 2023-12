El Granada CF busca asaltar la isla en su visita al Costa Adeje Tenerife

Este sábado, el Granada CF afronta un desafío en Tenerife contra el Granadilla. Las visitas a las Islas Canarias siempre plantean dificultades, y la falta de victorias en partidos consecutivos complica aún más el encuentro para el equipo de Roger Lamesa. A medida que se acerca el final del primer tramo del calendario, las jugadoras rojiblancas, que solo han sumado puntos en el primer partido de la Liga, están decididas a recuperar la senda de la victoria, como comentaba Roger Lamesa en rueda de prensa.

El técnico catalán se mostró ansioso por volver a disputar un partido, al igual que sus jugadoras: "Estamos con ganas de volver a competir. Nos hemos reencontrado en este parón y los entrenos dejan muy buenas sensaciones. Tenemos claro que disfrutar del partido frente al Costa Adeje es lo principal, a pesar de que visitamos una de las plazas más fuertes de la Liga F", comentaba Lamesa sobre un rival que se crece en su estadio.

El enfrentamiento es crucial para ambos conjuntos en diferentes sentidos. Para las canarias ya que se miden a un rival directo en la lucha por evitar el descenso a Primera RFEF. Si logran los puntos en Adeje, el equipo de José Herrera prácticamente se desprendería del descenso, estableciendo una ventaja de trece puntos sobre el conjunto nazarí. El Granada, urgido por sumar puntos, se encuentra actualmente en una de las dos posiciones de descenso en la Liga F y está a cuatro puntos de la permanencia.

También tendrán que estar pendientes del resto de partidos, ya que si el Eibar da una más que improbable sorpresa y le quita puntos al Barça, la distancia empezaría a ser muy difícil de recortar. Lo mismo con el siguiente en la tabla, el Villarreal, que tiene la difícil visita del Levante Las Planas.

El rival

Aunque no se debe subestimar a las jugadoras rojiblancas, el partido no permite excesos de confianza. Sobre el papel, el equipo local tiene una plantilla superior y juega en casa, factores importantes pero no determinantes. Este enfrentamiento no tiene antecedentes, ya que serán la primera vez que estos cuadros se enfrenten entre sí en el mejor escenario posible, la Primera División femenina.

El Tenerife arrancará la jornada como octavo, empatado a puntos con la Real Sociedad y Real Betis. Si ganan y sus superiores no puntúa, podría meterse en la zona noble de la tabla, mientras que el equipo nazarí se mantendría en puestos de descenso incluso si gana, ya que el Eibar tiene 7 y ellas 3.

Habrá que tener cuidado especialmente con la centrocampista belga Jassina Blom, máxima artillera de las canarias. Con cuatro dianas, será una de las jugadoras a marcar. En la delantera, las nigerianas Gift Monday y Esther Okoronkwo constituyen una peligrosa dupla con dos tantos cada una.

También es digna de mención la gran labor de la defensa tinerfeña, que es la quinta menos goleada de la competición con 16 tantos en contra. Además, no solo en lo defensivo, ya que entre las zagueras que más minutos disputan suman seis asistencias, destacando las dos de Natalia Ramos.

Sus últimos partidos no han ido de la mejor manera, otro incentivo para salir a por todas al césped, algo que para las jugadoras del Granada se da por hecho dada la situación del equipo. En la anterior jornada empataron a uno en el campo del Villarreal, mientras que las dos anteriores se cuentan por derrotas: El Levante les venció en casa por la mínima y el Levante Las Planas por 3-1 en tierras catalanas.