El Granada se convierte en un 'equipo ascensor'

El sábado 11 de mayo de 2024 pasó a la historia como el día en que el Granada sumó el séptimo descenso de su historia a Segunda División desde la máxima categoría.

El equipo rojiblanco tuvo su propio funeral en la derrota por 0-4 ante el Real Madrid, flamante campeón de liga, en el Nuevo Los Cármenes, aunque ya había descendido de forma matemática antes.

En concreto, la victoria del Mallorca por 1-0 ante Las Palmas en un choque que terminó al filo de las cuatro de la tarde certificó de forma numérica el descenso de los rojiblancos.

El entrenador del Granada, José Ramón Sandoval, lo expuso de forma clara en la rueda de prensa posterior al choque. “Llegamos al partido cubiertos con la sábana y listos para ir al crematorio”, dijo.

Sandoval se mostró apenado porque “el esfuerzo de los jugadores” no se viera recompensado con “una muerte digna”. Y es que perder por 0-4 en tu casa el día que desciendes, y eso que el rival no apretó el acelerador para no hacer más daño, es cualquier cosa menos digno.

Era lo lógico. El partido entre el Granada y el Real Madrid era el segundo del siglo XXI entre un campeón de liga y un equipo descendido, tras el Real Madrid-Levante de la jornada 38 de la temporada 2007-08.

Además, era el partido de toda la historia de la liga en el que había más puntos de separación en la clasificación entre un rival y otro. En concreto 66 unidades, según datos aportados por @pedritonumeros en X.

El séptimo descenso del Granada a Segunda es el tercero que se produce con la propiedad china al mando. En la época de Gino Pozzo y Quique Pina no hubo ninguno, pero ya van tres desde que manda en el club DDMC.

El primero fue nada más llegar, en la campaña 2016-17, el segundo en la temporada 2020-21 y el tercero ahora.

A tres jornadas

Además, es la tercera vez que el Granada baja cuando restan tres jornadas para el final, como ya le ocurrió en la campaña 1960-61 y en el pasado descenso de 2021, además de ahora, según datos aportados por @GCFstats en X.

El Granada se ha convertido en un equipo ascensor porque esta es la segunda vez que baja a Segunda al año siguiente de subir a Primera, como ya le ocurrió en el año 1967.

Sí que ocurre por primera vez que enlaza en tres años consecutivos dos descensos y un ascenso. A principio de los 60 se dio la racha contraria, cuando juntó dos ascensos a Primera y un descenso a Segunda en tres años seguidos.

Para cumplir con el papel de ‘equipo ascensor’ que se acaba de ganar por méritos propios, todo granadinista de bien desea que el destino le otorgue un nuevo ascenso la próxima temporada para batir un nuevo récord y enlazar cuatro años seguidos con cambio de categoría.

Como refleja el hecho de ser actualmente un ‘equipo ascensor’, la última vez que estuvo en Segunda sólo aguantó un año en la categoría de plata, ya que regresó a Primera, el curso pasado fue cuando ocurrió, al año siguiente de caer.