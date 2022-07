Un emocionado Domingos Duarte se despide entre lágrimas del Granada CF

El central portugués Domingos Duarte, que ha sido traspasado por el Granada CF al Getafe, indicó que se va del conjunto rojiblanco con un “sentimiento de tristeza” porque ha sido “muy feliz” al haber vivido “los mejores años de la historia del club”.

“Estos años para mí en Granada han sido una maravilla, he estado muy a gusto. Tengo un sentimiento de tristeza por irme de un sitio donde siempre me han tenido mucho cariño”, comentó Domingos Duarte en una emotiva entrevista de despedida concedida a los medios de la entidad andaluza.

“Hemos vivido los mejores años de la historia del club, transmitíamos mucho. Conseguíamos resultados, pero era más importante lo que transmitíamos a la gente, que estábamos ahí por ellos, y queríamos siempre más”, expuso el luso.

De las tres campañas en que ha militado en el Granada, Domingos Duarte se queda con “la clasificación para Europa” porque con ellas lograron “algo impensable empujados por la gente”.

“He sido muy feliz y me voy con mucha pena porque no quería irme así. Son cosas de la vida, oportunidades que tienes que coger”, comentó sobre su salida rumbo al Getafe.

Emocionado

Domingos Duarte, que se definió como “un granadinista más para siempre”, reconoció que “el último año” no lo pasaron “tan bien”, con el descenso del equipo a LaLiga SmartBank, y que “no gusta a nadie” marcharse y “dejar este último recuerdo”.

“Este último año ha sido muy difícil y muy complicado para mí por la lesión”, recordó Domingos Duarte, que estuvo varios meses de baja y que se despidió del granadinismo entre lágrimas.

“Gracias a todos porque cuando no era yo en el campo, cuando las cosas no salían, la afición y el club siempre ha estado a mi lado. Es difícil que me traten tan bien como me han tratado aquí”, finalizó el luso.