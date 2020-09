Los protocolos por el coronavirus también afectan a las entrevistas. La presencialidad ha dado paso al teléfono, aunque Diego Martínez prefiere una videollamada para “al menos vernos las caras”. Son casi las ocho de la tarde y el técnico sigue en la ciudad deportiva, pese a que el equipo entrenó por la mañana. Acaba de entrar en directo en una radio nacional y, poco después, ha departido con Fran Sánchez, el director deportivo.

Faltan horas para comenzar una temporada histórica y el entrenador del Granada CF se muestra como casi siempre: cercano, cordial, amable, simpático, sincero. Ha llevado al Granada de Segunda a Europa, se ha convertido en uno de los mejores, si no el mejor, preparador en la historia del club, no pasa desapercibido para nadie en el mundillo futbolístico, mas apenas ha cambiado el Diego que llegó al Granada hace dos veranos.

Quiere que su equipo mantenga su ADN, su esencia y sus valores, y él predica con el ejemplo. Sigue rebosando entusiasmo, pasión, fuerza y seguridad cuando habla del presente o del pasado, porque la palabra futuro no está en su vocabulario. Y también transmite granadinismo, mucho granadinismo.

–Se han dicho y leído muchas cosas buenas del Granada, ¿qué es lo que más le ha gustado o lo que más refleja a su parecer lo que ha sido el equipo?

–Que somos un equipo en mayúsculas. “Cómo celebráis los goles”, eso me lo han dicho jugadores que se han incorporado este año. Y luego, hay aficionados que me han dicho “me identifico con los valores que transmitís”. Hemos sido un equipo muy rico, camaleónico, con variedad táctica, con gran capacidad de adaptación. Para un entrenador y un equipo es tremendo que te digan que eres un equipo en mayúsculas o que resalten los valores que transmites.

–¿Mantener la motivación en el tiempo va a ser uno de los retos más difíciles que va a tener esta campaña como entrenador?

–Creo que no, al contrario. Es una temporada muy ilusionante y motivante, y veo al equipo entrenando como siempre, pese a todas las dificultades que tenemos de disponibilidad. En lo que se refiere a la humildad, el hambre y la ambición este equipo creo que va a ser igual que el año pasado o el anterior, o me atrevería a decir que tiene incluso más. El que promete resultados es pura demagogia porque eso no se puede prometer, pero en esos valores de humildad, hambre y ambición veo al equipo muy metido, muy motivado y con un compromiso excelente. Poder debutar en la Liga Europa o poder conseguir una nueva permanencia en Primera es un estímulo muy importante.

–Dijo que a día de hoy es una quimera pensar en repetir los resultados de la pasada temporada, ¿lo sigue pensando?

–Quiero centrarme en el presente porque si nos ha ido tan bien en estos dos años es por centrarnos en el presente. El Granada va a ir siempre partido a partido a su máximo nivel, el que tengamos en ese momento. Nuestro mejor nivel de ahora no es el mejor nivel absoluto que creo podemos alcanzar durante la temporada, pero tenemos que pensar sólo en el partido siguiente. Si el año pasado en septiembre nos cuentan las consecuencias de nuestros resultados diríamos que era una quimera, lo que hicimos fue extraordinario. Ahora mismo, folio en blanco y que estos jugadores y este equipo puedan seguir escribiendo y pintando su historia, evidentemente basada en el mismo ADN y los mismos valores, y matizando y mejorando aquellas cosas que podamos mejorar en función del perfil de jugadores que hemos traído.

– Y todo esto, con el coronavirus presente...

–Lo que está claro es que condiciona la forma de configurar las plantillas. Este año tenemos que tener una plantilla más larga por el Covid, porque va a haber muchos partidos entre semana, estés en una, dos o tres competiciones, y encima empiezas con tres competiciones. La densidad de competición va a ser muy amplia, eso hace que necesites una plantilla con más efectivos, y con el Covid más todavía. Incluso los protocolos para que los jugadores del filial puedan entrenar con el primer equipo... hay mucho desconocimiento ahora mismo. Lo de los cinco cambios lo veo necesario, sobre todo ahora con la heterogeneidad de los estados de forma que hay, y que puedas convocar a 23 jugadores de cara a la gestión es mejor para tener más posibilidades de cambio.

– Pues en las primeras semanas, dos partidos en cada una...

–La competición oficial nos va a servir de preparación, lo que es un síntoma de crecimiento muy claro y algo muy estimulante para todos. Son situaciones nuevas para el equipo y tendremos que ir aprendiendo por el camino.

–Aunque faltan jugadores por llegar, ¿con lo que hay ahora mismo tiene efectivos para que se vea ese Granada camaleónico que puede jugar con multitud de sistemas diferentes y de muchas formas distintas?

–Con lo que tengamos nos vamos a adaptar. Confío mucho en lo que tenemos, en el ADN del equipo, pero empezamos una competición nueva y las circunstancias que estamos viviendo están siendo muy complejas. Tenemos que tener la mejor versión que podamos pero vamos a necesitar tiempo para alcanzar nuestra mejor versión como equipo. Intentaremos acelerar lo máximo posible el tiempo y el proceso, y tendremos que asumir decisiones de riesgo.

–Europa por primera vez en 90 años, ¿qué le viene a la cabeza cuando le recuerdan este dato?

–Una emoción y una ilusión muy grandes. Porque ha sido un esfuerzo tremendo el que han hecho estos jugadores y una creencia muy grande la que han tenido para llegar al final. Es un sueño cumplido pero es verdad que te pellizca el estómago en positivo cuando te lo dicen. Son 90 años, y que haya sido este grupos de personas nos convierte en unos privilegiados.

–Completa la frase. Alcanzar la fase de grupos sería...

–Pasar con el Teuta, no hay más. A un partido, un equipo que tiene más experiencia que nosotros en Europa, más rodado, campeón en su país, un campo con unas condiciones… Nosotros lo vivimos el año pasado. Jugamos una semifinal maravillosa con una emoción tremenda pero para eso hay que pasar por Tamaraceite, hay que sufrir en Badalona, hay que sufrir en Badajoz. Llevamos esa experiencia y sabemos que va a ser muy complicado y muy complejo. El viaje, el campo, la humedad, su estado de confianza, más rodaje que nosotros… son muchos factores. Para nosotros es un subidón. Hasta que me vea allí y pite el árbitro el inicio no me lo voy a creer. Es un orgullo y un privilegio y nos hemos ganado el derecho a jugar ese partido.

–¿Cuánto sienten y cómo sienten el apoyo de la gente?

–Se hace muy raro, se echa mucho de menos el apoyo de la afición, y no lo digo por peloteo sino porque es verdad, y creo que al principio del pos confinamiento al equipo le afectó negativamente. La afición para nosotros es un valor fundamental porque en el campo nos empujaba muchísimo. Hay que destacar que está siendo ejemplar: en la celebración de la clasificación para Europa, en guardar las medidas de seguridad... está siendo modélica y hay que destacarlo. Buscan las formas de transmitirnos cariño y aunque estén lejos los sentimos cerca. Hemos puesto en el pasillo del vestuario la foto del entrenamiento previo a la semifinal de Copa, con todos abrazados con el público y que parece que nos estamos dando un abrazo gigante. La tenemos ahí porque los tenemos siempre presentes, jugamos por y para ellos.

–¿Qué piensa cuando va por la calle y ve a un niño con la camiseta del Granada?

–Me da muchísima alegría. A veces me voy atrás pero es que ha sido un proceso tan bonito, pensar donde estábamos y donde estamos, que parece un cuento de hadas. Recuerdo el partido del Málaga en casa, en la rueda de prensa previa pedí que todos se pusieran su camiseta rojiblanca horizontal, y lloviendo ese día fueron todos con su camiseta puesta. Eso como entrenador y jugador te da una fuerza tremenda. Y luego cuando un niño te ve por la calle y te grita “míster, vamos”, eso te da mucha fuerza, es de lo más bonito que puede haber.

–Ningún entrenador del Granada en las últimas décadas ha iniciado tres temporadas seguidas en el banquillo. ¿Qué le parece?

–No sé si eso bueno o malo para mí (risas). Tengo claro que es un privilegio para cualquier entrenador poder estar un tercer año seguido en un mismo equipo, es muy buena señal para todos. Y más hacerlo, como suelo decir, con el nivel de felicidad que hemos tenido mi equipo técnico y yo en estos dos años. A partir de ahí, ya sabéis que nos gustan los retos y los desafíos. Que no se ha ganado nunca en Zaragoza, vamos y ganamos; que llevamos un año sin ganar fuera, vamos y ganamos; que este equipo no remonta partidos, vamos y los remontamos; que nos caemos, nos levantamos. Ojalá se cumpla un cuarto más y todos los que sean.

–¿Le ha llamado algún equipo este verano para ficharlo?

–Tengo contrato en vigor y solo Granada CF. Evidentemente, cuando un equipo hace las cosas tan extraordinariamente bien es normal que surja interés de otros clubes por los jugadores o el entrenador, pero yo estoy muy feliz aquí, con contrato en vigor con el Granada y deseando competir.

–¿Se le viene muchas veces a la cabeza el gol de Yuri?

–No, no, no, no, para nada. Se me vienen mucho a la cabeza otros: el gol de Adrián Ramos en Albacete, el de Ramon Azeez contra el Barcelona, los del partido de Villarreal allí, los de la primera victoria en Primera ante el Espanyol, el de penalti en la Copa contra el Valencia. Ahora hemos hecho unos vídeos recopilatorios de detalles y de cosas para acelerar un poco el proceso de las nuevas incorporaciones, mostrarles lo que somos y lo que queremos ser, y ves que el equipo hizo el año pasado partidos magníficos, de un nivel extraordinario. Y la gran cualidad de saber sufrir cuando nos tocó, de agarrarnos a los partidos cuando teníamos que agarrarnos. El gol de Yuri me lo recuerda la gente alguna vez, te dicen “qué pena y no se qué”, pero no tiene un impacto en mí tan negativo como el impacto positivo que tienen los otros goles que he dicho.

–Este verano de vacaciones, imagino que Galicia y poco más....

–Sí. Vigo, a mi aldea que está en Monforte, y sobre todo con mi abuela y mi madre para que disfrutaran de la niña. Pero fueron unas vacaciones muy bien aprovechadas porque hacía muchísimos años que no pasaba tres semanas en mi tierra con mi familia, y fue muy bonito.

–¿Qué libro está leyendo ahora?

–‘El cociente agallas’, de Mario Alonso Puig. Y ahora me han regalado ‘Equipos campeones’. Me lo ha regalado mi mujer y dice que es para que lo lea en los viajes y piense menos en las jugadas de estrategia (risas).

–¿Qué serie está viendo?

–No estoy con ninguna ahora. Estoy viendo documentales, los últimos que he visto sobre Paolo Rossi y también el de Lance Armstrong.

–¿Y el inglés cómo lo lleva?

–Me manejo, lo que cuesta más es la fluidez. No estoy para dar ruedas de prensa en inglés porque yo me enrollo mucho (risas) pero me manejo.

–¿Cuánto le preocupa como padre la vuelta de los niños al colegio con la problemática del coronavirus?

–Muchísimo. Primero por los niños y también porque eso es una ventana abierta para los jugadores, para el personal y para todos.