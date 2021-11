Quini: "La evolución del equipo es evidente"

Joaquín José Marín Ruz es para todo el mundo Quini, ese futbolista que lleva cinco años en el Granada rindiendo a un nivel excelente. Que sale poco en los titulares, pero que siempre cumple; que casi siempre empieza las temporadas en el banquillo, aunque al final se hace con un hueco en el once y tiene más minutos que la mayoría; que vale para jugar en derecha y en izquierda, de lateral y de carrilero, más adelantado y más atrasado. Y de vez en cuando hasta hace goles importantes.

Es ese tipo que se pasó muchos meses en la sombra al lesionarse cuando mejor estaba, el que animó y lo disfrutó desde fuera como el que más, el que honra como pocos la camiseta rojiblanca horizontal en cada entreno y en cada partido. Este cordobés ya granadinizado es un pilar del vestuario y es un ejemplo en muchas cosas. El domingo será titular ante el Real Madrid y le tocará parar a Vinicius.

¿Qué tienen que hacer el domingo para ganarle al Real Madrid?

Hay que hacer un partido perfecto y que ellos no tengan su día. Es uno de los mejores equipos del mundo y para sacar un resultado positivo hay que hacer las cosas muy bien, estar muy concentrados todo el partido, ser eficaces en las dos áreas y tener también una pizca de suerte para que tampoco ellos tengan su mejor día.

¿Y algo distinto a otros encuentros?

No, hay que competir los 90 minutos. La preparación del partido es la misma que durante toda la temporada. Tras analizar el cuerpo técnico al rival se trabajan unas tareas u otras, pero es una semana igual a cualquier otra. El rival te exige lo mismo o más que cualquier otro equipo. Ahora mismo en Primera para ganar un partido tienes que hacerlo perfecto sea cual sea el rival.

Va a tener a Vinicius enfrente…

Cuando te enfrentas al Madrid o al Barcelona te toca medirte a los mejores del mundo. Vinicius está en un gran momento y se lo pone difícil a todos los que tiene enfrente. Nosotros somos once, están las ayudas de los compañeros y entre todos trataremos que no tenga su día y que no le salgan las cosas como le están saliendo esta temporada, porque está en un momento de forma muy bueno.

¿Notan en el vestuario la mejoría experimentada por el equipo en las últimas semanas?

La evolución positiva del equipo es evidente. Todo cambio necesita su tiempo de adaptación, su asimilación. Parecía que estaba costando un poco, pero quitando el partido del Espanyol veníamos de una racha positiva, y en Barcelona a pesar de perder el equipo hizo muchas cosas bien y tuvo muchísimas ocasiones.

¿Hay muchas diferencias entre Diego Martínez y Robert Moreno?

En esto del fútbol cada maestrillo tiene su librillo, como dice el tópico. La exigencia o las ganas de competir es algo común en todos los entrenadores. Cada uno tiene después su método o su manera de ver el futbol y la intenta llevar a cabo.

¿Cree que es una temporada más igualada que otras y que salvación será más difícil?

Cada año parece que está todo más igualado por arriba y por abajo, cada año hay más sorpresas. Esto es una carrera de fondo, pero ganas un par de partidos y se ve todo de una manera distinta. Pensamos que estamos haciendo las cosas muy bien para salir de ahí, para ganar un par de partidos y ver las cosas distintas.

¿Cómo se ve? Ha pasado de no jugar a ser titular indiscutible

Estoy contento porque estoy participando más, pero contento, sobre todo, por dar siempre al equipo lo que me piden desde el rol que me toque. Todo jugador quiere estar en el césped. Al principio de temporada no tuve la suerte de participar, me tocaba otro rol, y ahora estoy entrando más. Estoy feliz, con ganas y con motivación para trabajar, para ponerle las cosas difíciles al entrenador y para que haya una competencia sana y fuerte porque eso es bueno para el equipo.

¿Cómo de mal lo pasó durante todos los meses que estuvo de baja por lesión?

Se pasa mal porque al jugador le gusta estar con los compañeros en el campo, en los entrenamientos, en los partidos, en los viajes o en las concentraciones. Son muchos meses fuera y se pasa mal. Además, cuando veía la luz al final del túnel tuve un par de lesiones musculares que se alargaron más de lo previsto. En esos momentos lo pasé incluso peor. Cuando tienes la lesión te mentalizas y sabes que va a estar parado seis o siete meses. Pero después, cuando tienes un problema muscular que parece que es poco tiempo y se va a alargando, más todo lo que llevas acumulado, son los momentos más difíciles y más duros.

¿Y un poco de sabor agridulce por no haber podido disfrutar en el campo por culpa de las lesiones de los éxitos del equipo?

Tenía la ilusión de participar en la UEFA, pero lo disfruté como uno más. Estuvimos en todas las eliminatorias, en los viajes, en las previas, y lo disfruté muchísimo. Fue una experiencia única y la vivimos todos con mucha intensidad y ganas, son experiencias que quedan para el recuerdo.

Y asentado al cien por cien en Granada. Le falta retirarse aquí y quedarse a vivir.

Es ya mi quinta temporada y estoy muy contento. En Andalucía y cerca de casa. Me siento un granadino más, mi hijo ha nacido aquí y me siento también muy granadinista. Estoy muy contento, muy cómodo en la ciudad y ojalá que sea para mucho tiempo más.