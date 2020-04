Fede Vico: "Nuestra clave es la unión"

Fede Vico ha sido el último jugador del Granada CF en sumarse a los directos del club en redes para responder preguntas de los aficionados rojiblancos. El mediapunta entrena a diario a la espera de poder hacerlo en el césped de la Ciudad Deportiva. El ‘14’ afirma que su momento favorito de la temporada es la vuelta de la semifinal de Copa ante el Athletic, aunque su momento más emotivo como granadinista fue el ascenso a Primera División. La unión es la clave del éxito del equipo según el centrocampista, que echa de menos el día a día con sus compañeros. El cordobés asegura que la cuarentena, al igual que su lesión, es algo temporal que pasará.

“Lo que más echo de menos es ir a entrenar y darle un abrazo a mis padres, ir a Córdoba de vez en cuando”, ha manifestado el jugador, que ha dicho que está llevando el confinamiento mejor de lo que esperaba. El ex del Lugo entrena por las mañanas para “tener la tarde libre”, aunque admite que no es “muy estricto”.

"Las semifinales fueron muy bonitas, ganarle al Barça fue muy bonito, pero como el ascenso nada”

Apenas lleva dos campañas Fede Vico en la entidad granadinista, pero el cordobés ha tenido ya la oportunidad de vivir muchos momentos felices. “Las semifinales fueron muy bonitas, ganarle al Barça fue muy bonito, pero como el ascenso nada. Esa plaza llena, la presentación de Vadillo y todo el mundo hablando. Me encantaría poder volver a vivirlo con un título”, ha declarado el futbolista, que dice tener grabados “diez u once vídeos” del recibimiento de la afición el pasado cinco de marzo. Vico asegura que el choque ante el Ahletic es “de los momentos más bonitos que he vivido en el fútbol” a pesar del “triste final”.

La familiaridad del vestuario del Granada CF es clave en los éxitos del grupo según Fede Vico, que señala que “la clave del ascenso fue la unión y este año lo mismo”. El mediapunta no se ha mojado para elegir a un compañero como el más gracioso del equipo, ya que según él “todo el mundo tiene su puntito” y “hay mucho personaje suelto” en la caseta rojiblanca. Aún así ha citado los nombres de Foulquier, Álvaro Vadillo y Álex Martínez.

"Las semifinales de Copa fueron de los momentos más bonitos que he vivido en el fútbol”

El jugador no disfrutó de la misma situación en su corta etapa en el Anderlecht belga, aunque califica ese periodo como un tiempo en el que maduró. “No participé mucho, pero te lo tomas como año de enseñanza. Aprendí mucho”, señaló. El ‘14’ rojiblanco asegura que “como en España y como Andalucía” no se vive en otro sitio.

La temporada actual no ha sido un camino de rosas para el futbolista andaluz, que sufrió por dos veces una lesión fibrilar en la fascia plantar de su pie izquierdo. “Me dicen hace cinco años que voy a tener esta lesión y se me cae el mundo encima. Es una lesión que no hay muchos casos y no sabes si te vas a quedar bien”, ha confesado el jugador, que ha agregado que “he aprendido a ser paciente, que todo pasa y es temporal, como esto que está pasando ahora mismo”.

El jugador ha mandado un mensaje a la afición afirmando que “vamos a salir seguro y ya mismo estamos en Los Cármenes animando”. Vico, al igual que toda Granada, cuenta los días para ello.