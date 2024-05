El Granada le planta cara a un Barça que se proclama campeón en Los Cármenes

El Granada CF Femenino cayó derrotado frente al FC Barcelona en un partido de mucho esfuerzo para las rojiblancas, que cayeron por 1-4 para que las culés se proclamaran de nuevo campeonas de Liga F en el Nuevo Los Cármenes

Primera parte

El encuentro no pudo comenzar peor para el Granada, con un gol en contra prácticamente en la primera jugada del encuentro. Las culés fueron combinando hasta llegar a área rival por acción de Graham, que puso un centro al área que Rolfö remató a placer.

No iba a durarle nada la esperanza a las rojiblancas ya que el 2-0 no tardó en llegar. Lucy Bronze metió el segundo de cabeza en un balón muerto en el área tras un centro de Alexia Putellas. Iba a ser largo el partido para el Granada, que no pasaba del centro del campo y estaba siendo totalmente superado por las culés.

Con el segundo tanto, el Barça soltó el pie del acelerador y se limitó a combinar e intentar crear peligro desde la posesión. Por su parte el Granada se replegó con una línea de cinco atrás cuando las rivales atacaban. El festival culé siguió su curso un rato después que fue el tiempo que el Granada pudo resistir el embite, pero llegó el tercer tanto ya más cerca del descanso gracias a un centro de Fridolina Rolfö que remató Graham.

Justo antes del descanso, en la primera ocasión que tuvo el Granada, Laura Pérez se internó en el área tras una larga carrera y la defensora del Barça acabó cometiendo penalti. La propia delantera tomó la responsabilidad y con una pena máxima bien ejecutada, recortó distancias y levantó a la gente de la grada, que estaba muy apagada, para darle un poco de esperanzas a las locales de cara a la segunda mitad.

Segunda parte

Con el partido reanudado, el Barça salió a matar el partido, pero con la respectiva tranquilidad de los dos goles de ventaja y la superioridad evidente en todos los aspectos del juego. Andrea Gómez tuvo en sus botas una ocasión con un disparo muy lejano tras un robo que sorprendió a todo el mundo, pero que Cata Coll mandó a córner.

Giráldez movió ficha dando entrada a Mariona y Pino para darle piernas a las suyas, mientras que Roger Lamesa introdujo dos cambios ofensivos con la entrada de Edna y Carlota Suárez.La volvieron a tener las rojiblancas gracias a un lanzamiento directo por una falta de Aitana Bonmatí sobre Ari Mingueza, bastante dura, pero que no vio puerta. La poca esperanza que quedaba la terminó de rematar Fridolina Rolfö con el cuarto gol, que llegó desde el punto de penalti por una falta clara de Ornella a Claudia Pina dentro del área. Sandra se tiró bien adivinando el lado, pero estaba tan ajustado al palo que no pudo hacer nada la guardameta rojiblanca para dejar el encuentro aún más visto para sentencia.

Parece que tres tantos de ventaja no eran suficientes para las culés, que siguieron apretando y llegando al área de Sandra. Los únicos intentos que pudo hacer el Granada fueron desde lejos con una Cata Coll muy adelantada y prácticamente en el centro del campo. En la otra portería, Sandra Estévez estaba salvando a las suyas de que la herida fuera aún mas sangrienta ya que sacó varias manos importantes evitando el gol.Los últimos minutos fueron un verdadero infierno para el equipo rojiblanco, encerrado en su área y visiblemente afectado por el desgaste que supone enfrentarse a un rival de este calibre, varios escalones por encima del resto. Las ocasiones de Claudia Pina y Brugts, dos de las sustitutas, se contaron por varias aunque la mala puntería y el buen hacer de Sandra evitaron una sangría peor.

Finalmente, el partido se terminó tras los cuatro de añadido para dar pie a la fiesta azulgrana en el campo. Las suplentes salieron corriendo a celebrar con el resto del equipo y de la grada, que en gran parte coreaba el “Campeonas, campeonas”, siendo silenciadas por la parte de la afición que si venía a apoyar al Granada. El equipo rojiblanco hizo un partido digno y de gran esfuerzo físico a pesar de la derrota, y ya toca pensar en el próximo rival, un partido que si se gana se puede dejar encaminada la permanencia, ya que el Real Betis, rival directo en la pelea por permanecer en la Liga F, visitará la Ciudad Deportiva el próximo sábado 11 de mayo a las 12:00 horas.