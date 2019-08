Pardo, una opción para la medular rojiblanca

El mediocentro de la Real Sociedad Rubén Pardo puede ser la guinda del pastel para el mercado de fichajes rojiblanco. Según publicó el Diario AS, el club txuri urdin estaría interesado en renovar el contrato del riojano, que finaliza en 2020, y cederlo a algún equipo donde pueda disfrutar de minutos. El futbolista ha rechazado ofertas de otros clubes y si se queda en San Sebastián sería para quedar libre en junio del próximo año, pero la entidad vasca no está interesada en su continuidad.

La situación del centrocampista no puede demorarse más de lo que se ha dado ya. El futbolista no ha entrado en la convocatoria en ninguno de los dos partidos ligueros hasta la fecha y está claro que no cuenta para Imanol Alguacil. La renovación a corto plazo y la cesión al club rojiblanco es una opción que contentaría a las tres partes implicadas.

A pesar de la proyección que tenía cuando debutó, Rubén Pardo no ha terminado nunca de cuajar una temporada para asentarse en el mediocampo de la Real Sociedad. La pasada campaña el futbolista jugó en 24 encuentros, 16 de ellos como titular de LaLiga Santander y uno de Copa del Rey.

Rubén Pardo debutó con 20 años con el conjunto blanquiazul en la temporada 2013-14. Los números del jugador aquel año fueron prometedores, pues jugó nada más y nada menos que en 35 jornadas, en las que anotó tres goles y repartió seis asistencias.

Tras tres campañas y media en el primer equipo txuri urdin el club donostiarrá decidió cederlo al Real Betis en el mercado invernal para que el medio terminase de explotar, pero su rendimiento en Sevilla no fue el esperado. En aquel tramo de la liga 2016-17 Pardo jugó en 19 partidos como verdiblanco.

A pesar de sus muchos años en LaLiga, Rubén Pardo tiene sólo 26 años y muchas campañas de carrera por delante. El centrocampista riojano es un futbolista con calidad y con llegada al área, cuya trayectoria incluye varias convocatorias en las categorías inferiores de la selección española.

Su llegada al Granada CF daría a Diego Martínez un futbolista de un perfil similar a Montoro, aunque a priori cuesta pensar en que los dos sean compatibles en el mismo once. En principio, se hablaba de la posibilidad de que el club acometiese el fichaje de un centrocampista de perfil más defensivo para pelear la posición en el doble pivote con Yan Eteki.

Yangel Herrera aún no ha debutado en partido oficial con el equipo. Está en proceso de adaptación pero el venezolano en principio es más perfil Montoro. El reloj aprieta y tanto la Real Sociedad como Rubén Pardo deberán tomar una decisión rápida. Mientras tanto, el Granada CF está atento.