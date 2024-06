Las piezas que sobran y hacen falta en el Granada CF

Un final de temporada le da a cualquier equipo unos meses de regeneración, de enmendar errores pasados, y el Granada en errores desgraciadamente este año tiene para elegir. Más aun si ese equipo en cuestión sufre un descenso de categoría, momento en el que muchos jugadores saldrán o terminarán contrato/cesión.

Hay indicios de que que Guille Abascal será el elegido para ocupar el banquillo local de Los Cármenes la próxima temporada, y el técnico hasta este curso del Spartak de Moscú tendrá, junto a Matteo Tognozzi, la difícil labor de reestructurar un equipo en depresión tras la peor temporada histórica en la élite y adaptarlo de nuevo a Segunda División tras el ascenso de la 2022/2023.

Los primeros movimientos ya han tenido lugar. El Valladolid ejerció las opciones de compra por André Ferreira y Víctor Meseguer por aproximadamente cuatro millones de euros en total, dos descartes que volverán a Primera División mientras que su club inicial este curso ha terminado descendiendo, las cosas del fútbol.

Además, el club serbio Vojvodina adquirió a Petrovic por 800.000 euros, aunque ya ha estado cedido este presente curso. Cerca de cinco millones han ingresado para empezar a fortalecer las finanzas del club de cara a un mercado de fichajes que será agitado y donde el granadinismo estará mirando atento y con exigencia, ya que muchas de las apuestas del primer mercado de Tognozzi no han salido nada bien, como Maouassa, Corbeanu o Piatkowski.

Las piezas sobrantes

El club también tendrá que gestionar el regreso de cuatro jugadores cedidos que probablemente tendrán poca participación en el equipo, por no decir ninguna. La primera y más importante debe ser la venta o marcha de Shon Weissman, dado su alto salario y su escaso compromiso. No ha tenido oportunidades en la Salernitana, y Famara Diédhiou tampoco ha dejado huella en el Cardiff aunque si que ha terminado jugando más.

El lateral Dionkou finaliza su préstamo en el AEK Larnaka de Chipre, mientras que Alberto Soro regresa del Vizela portugués. Los que no continuarán tampoco son Raúl Fernández, Víctor Díaz (se retira del fútbol) y Antonio Puertas. Además, Maouassa, Jesús Vallejo, Pellistri y Piatkowski terminan con sus respectivas cesiones y regresan a sus clubes originales.

Estos jugadores, que no han logrado destacar en su estancia en Granada, representan un desafío adicional para la dirección deportiva del club, que deberá decidir si intenta encontrarles nuevos destinos o integrarlos en la plantilla a pesar de sus limitadas contribuciones en el pasado. Lo mejor sería intentar hacer caja, porque antes de entrar hay que dejar salir.

Los pilares

Al igual que hay algunos futbolistas que no han aportado ni se espera que recuperen su mejor versión en las filas del Granada, hay otros cuya permanencia en el club resulta de vital necesidad. El interés de la UD Las Palmas, su exequipo, por Sergio Ruiz, es una de esas incógnitas importantes porque el cántabro se ha ganado el derecho a quedarse en Primera dada su explosión este año, en el que ha sido un líder y un creador. Será una cuestión personal y económica.

Asimismo, los goleadores Myrto Uzuni y Lucas Boyé, especialmente el albanés, deberían ser dos piedras angulares en la punta de ataque porque en Segunda serían una pareja letal, mucho más efectiva que en la Liga que acaba de terminar donde fue Myrto quien se echó a la espalda la capacidad goleadora de este Granada, con once tantos en su debut en la máxima categoría.

El Granada tiene la intención de retener a dos jugadores, pero la situación es complicada. Se trata de Augusto Batalla y Bruno Méndez. Batalla, cedido desde Argentina, ha recibido propuestas de equipos de Primera División. Méndez, por su parte, tiene contrato hasta 2027, pero una cláusula liberatoria en caso de descenso, que probablemente se activará ya que el uruguayo ha mostrado un gran nivel desde su llegada, ayudando a frenar aunque fuera un poco la sangría que suponía cada partido de los rojiblancos en defensa.

Los jugadores que tienen contrato en vigor son los siguientes: un solo portero, Marc Martínez, y los jugadores Ricard, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva, Martin Hongla, Gumbau, Sergio Ruiz, Gonzalo Villar, Melendo, Callejón, Theo Corbeanu, Jozwiak, Myrto Uzuni, Lucas Boyé y Matías Arezo. Es probable que algunos de estos futbolistas sean cedidos o traspasados.

Lo que falta

A día de hoy, la mayor preocupación es que Marc Martínez es el único portero disponible. André ya es del Valladolid a todos los efectos, Batalla se marchará y Adri López termina contrato. El ex del Cartagena encajó once goles en los tres partidos que disputó, destacando el 7-0 en Montilivi, y no ha trasmitido la seguridad necesaria para un equipo cuya portería ha sido motivo de debate esta temporada.

Es necesario fichar a otro portero de garantías para que al menos tengan competencia, además que Marc tiene 34 años y ha debutado este curso en Primera. Asimismo, no estaría de más aportarle algo de competencia a los laterales, ya que la temporada de Carlos Neva y Ricard ha estado por debajo de su rendimiento.