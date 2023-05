El Granada CF, contra el gafe de no ascender en casa

El ascenso que puede conseguir el Granada CF el próximo sábado ante el Leganés si es capaz de puntuar recibe el calificativo de histórico con todas las de la ley.

El hecho de subir a Primera División ya es un hito suficientemente importante para entrar en los anales del club, ya que el Granada sólo lo ha logrado hasta ahora en seis ocasiones pese a acumular nueve décadas de vida.

Por si fuera poco, puede ser un día especial porque hasta ahora el club rojiblanco nunca ha logrado alcanzar la elite en casa, ante su público, sino que en las seis ocasiones anteriores en que lo logró fue jugando a domicilio.

El Granada, que en caso de derrota también llegará a LaLiga Santander si el Levante no le gana al Oviedo, tocó la máxima categoría por primera vez en 1941 y lo hizo en Castellón tras ganar por 0-1.

El segundo de los seis ascensos conseguidos hasta ahora fue en 1957 y en esta ocasión tuvo lugar en la localidad extremeña de Almendralejo pese a que los rojiblancos perdieron por 2-1 frente al Extremadura.

El tercero, en 1966, fue el único que se acerca un poco caso, ya que se produjo en Málaga y en una eliminatoria en la que los nazaríes jugaron la ida en casa. En ese primer partido ganaron por 2-1 y en la vuelta subieron con el 0-0 ante los malacitanos. Eso sí, fuera de casa.

El cuarto ascenso, apenas un par de temporadas más tarde, fue en 1968 y se produjo en Mallorca, donde el Granada subió pese a perder por 1-0.

Del blanco y negro al color

Los dos más recientes ya son en color. El quinto alcanzado en 2011 en Elche, con ese gol de Ighalo para el 1-1 que hacía bueno el 0-0 de la ida, y el sexto en 2019 en Mallorca con otro 1-1 y tanto final en este caso de Fede San Emeterio.

La historia no sólo dice que el Granada no sabe ascender a Primera en casa, ojalá que hasta este sábado en que se rompa el gafe, sino también que en los encuentros que son finales en el Nuevo Los Cármenes la fortuna no suele acompañar a los rojiblancos.

Pasó en días fatídicos en la memoria rojiblanca con oponentes difíciles de olvidar como el Real Murcia, el Quintanar o La Roda, con ascensos que se escaparon en casa, aunque ninguno era a Primera.

También, esta vez sí con la máxima categoría en juego, pasó la pasada campaña en el choque final contra el Espanyol, que el Granada no fue capaz de vencer y derivó en el descenso del equipo a Segunda.

Sí que ha celebrado el Nuevo Los Cármenes ascensos en una última jornada, en este caso de eliminatorias y a Segunda B, con el Guadalajara como rival.

Los de Paco López se enfrentan, por tanto, este sábado al Leganés, a la historia y al gafe que dice que no es posible subir a Primera en casa. Un reto tan grande como el objetivo que hay en juego.