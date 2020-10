Diego dice que ha sido una semana "de matrícula de honor"

Diego Martínez, entrenador del Granada CF, aseguró en rueda de prensa tras ganar 0-1 al Getafe que su equipo es capaz de adaptarse a varios estilos y destacó que, aunque habrían querido ponerse “el traje” del PSV, contra el conjunto madrileño no valía.

“Nos encanta competir, el Granada es capaz de ponerse diferentes trajes. Nos gusta más el traje de Eindhoven, pero ese no valía en Getafe. El desgaste lo hemos notado en la segunda parte. Lo suplimos con orden, actitud, compromiso y resistir. No quiero quedarme con eso, quiero quedarme con que somos capaces de competir y encontrar soluciones”, declaró.

Para Diego Martínez, el Getafe es un equipo que “obliga” a adaptarse al rival y dejó claro que sus jugadores tienen “mucho mérito” por haber competido en un partido muy “diferente” al que disputó en los Países Bajos frente al PSV Eindhoven.

“Veníamos de un desgaste, tocaba sufrir. Ellos te aprietan mucho y cualquier rebote puede haber problemas. Me siento muy orgulloso, la semana es de matrícula de honor. No por los resultados, si no por cómo hemos competido. Al final todo es positivo en un momento que demanda el máximo”, apuntó.

Sobre el penalti que dio la victoria al Granada, se limitó a decir que “hay un árbitro y un VAR” que son los que “deciden”.

Lo de su equipo "es increíble"

Asimismo, habló sobre el estilo del Getafe: “Juega así, sólo ellos, son sus características. El mérito del Getafe es que nos ha exigido tanto que nos hemos tenido que adaptar. A nadie le gusta que esté tan trabado. El clima no ayudaba, al final son circunstancias. Ha habido acciones dentro de esa intensidad, había resquicio para poder conseguir la victoria. El Getafe llevaba una racha impresionante, no había encajado un solo gol aquí”.

Por último, se refirió a la racha del Granada con la que se ha asentado en la parte alta de la clasificación: “Me parece increíble, hace dos semanas me preguntaban si me daba miedo ver al Espanyol. Ni en ese momento ni ahora vamos a mirar la clasificación. Cuesta un mundo y una vida cada partido como para ponernos a hacer valoraciones de este tipo”.

“Cuanto más sumemos ahora mucho mejor, eso nos ayuda a seguir progresando. Ni hace dos semanas pensábamos que íbamos a descender ni ahora tenemos otro pensamiento. el objetivo es ir paso a paso, hay que ir al máximo, cuesta mucho. A seguir. El jueves tenemos otra batalla. Tenemos que recoger a los jugadores con cucharilla”, concluyó.